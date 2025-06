Cris e Kadu X Adriana e Dhomini

No discurso para os ex-amigos, o ator chegou a se emocionar e caiu no choro ao relembrar a trajetória da relação deles no programa e a atitude do casal na divisão dos cômodos: "Não é pelo banheiro [no quarto], poderia me colocar [para dormir] em qualquer lugar. Foi a maior decepção que tive aqui dentro e talvez na minha vida". A atleta fitness ainda adicionou: "Estamos muito decepcionados, foi uma facada nas costas".

Reprodução/RECORD