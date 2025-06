Tali produções

Encarregada do "styling" da aniversariante, a produtora montou um look especial para Carol entregar tudo na noite especial. Tali emprestou uma de suas botas cano alto para a amiga e ainda garantiu uma t-shirt descolada no mesmo tom do calçado. Além disso, as duas estavam na mesma paleta de cores. Mais que amigas!

Reprodução/PlayPlus