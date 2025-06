Resumo Power: veja os acontecimentos que marcaram a sexta semana do Power Couple

Alguns embates ganharam novos desdobramentos na sexta semana do Power Couple. A rivalidade entre o casal Furlan e Ana Paula e Antony aumentou depois de novas discussões e gerou até o apelido de Seu Boneco para Radamés. Mas, além de tretas, a Mansão Power é repleta de amor e rolou até uma celebração de casamento para Nat e Eike. Por fim, Emilyn e Everton foram o quinto casal eliminado da temporada. Assista ao resumo desta semana!



