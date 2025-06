Montanha-russa de emoções

No retorno dos casais salvos pelo público, a Mansão viveu várias emoções ao mesmo tempo. A alegria do novo "grupinho" com a volta da corretora e do comunicador logo virou desgosto com a entrada do ex-jogador e da judoca. Os ânimos estavam tão à flor da pele que já rolou bate-boca entre os rivais em seguida

Reprodução/RECORD