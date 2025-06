‘Crossover’! Casais do Power Couple se reúnem para assistir à estreia do Love & Dance Em clima de romance, as duplas embalaram nas emoções do programa de dança da RECORD Novidades|Do R7 11/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 21h36 ) twitter

Curtiu o cruzamento entre os realities? Reprodução/PlayPlus

No Power Couple Brasil, o amor está sempre no ar. Mas, na véspera do Dia dos Namorados desta quinta (12), as duplas deram uma “pausa” na competição para se envolverem ainda mais no ritmo do romance com o episódio de estreia do Love & Dance, novo reality da RECORD.

Unindo solteiros pela coreografia, a atração também comandada por Rafa Brites e Felipe Andreoli estreou no último domingo (8) e não para de conquistar o público com histórias de amor à primeira dança. Em comemoração ao dia dedicado aos casais, os moradores da Mansão ganharam uma sessão de cinema para conhecer o novo programa.

Com a pipoca na mão, os participantes se prepararam para um filme, mas mal sabiam que também precisariam de lencinhos para enxugar as lágrimas de emoção. Acostumados a ver os apresentadores apenas na Mansão, eles se surpreenderam ao ver Rafa e Andreoli em outro palco.

Confira os preparativos:

‌



Ai que invejaaaaaaaa 🥵



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos. 💥 pic.twitter.com/MytHtcQNQZ — Power Couple Brasil (@powercouple) June 11, 2025

Não demorou para eles entenderem que estavam diante de uma novidade do mundo exterior e logo entraram na vibe do programa. Além de torcerem para os dançarinos, as duplas embalaram em uma montanha-russa de emoções com as histórias contadas e as coreografias performadas pelos solteiros em busca de um amor na pista.

O novo reality logo conquistou os casais da Mansão, que soltaram as risadas, criaram expectativas, e, claro, caíram no choro. “Estou nervosa por eles”, confessou Talira. Silvia também se empolgou e indagou: “Será que vai dar ‘match’?”.

‌



Além disso, eles não conseguiram esconder a decepção quando um dos dançarinos decidia não seguir em frente na relação com o parceiro(a) da coreografia.

Se liga nas reações:

‌



Casais reagem ao Love & Dance 😂



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💥 pic.twitter.com/wFlB9dmW4U — Power Couple Brasil (@powercouple) June 11, 2025

Mas, as surpresas ainda estavam por vir e a empolgação dos casais foi aumentando a medida em que esperavam um “match” entre os solteiros. Pelo visto, eles ficaram até com vontade de se jogar da pista e a produtora de eventos chegou a brincar: “Vidinha vai dançar comigo”.

A torcida estava forte para os pretendentes e as duplas fizeram uma verdadeira festa com os resultados positivo entre os solteiros. A cada vez que os dançarinos encontravam um “mozão”, as palmas dominaram o “cinema” e a gritaria rolou solta.

Olha só:

E teve torcida para os casais! ✨💕



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 👋 pic.twitter.com/GfRma7UuEC — Power Couple Brasil (@powercouple) June 11, 2025

No final, eles mostraram que se apaixonaram pelo novo reality e ainda repercutiram o assunto na volta para a Mansão. “A gente se envolve muito, chorei três vezes”, comentou Tali. “Que fotografia legal, produção boa”, observou Rafa.

Além disso, não faltaram opiniões sobre as decisões dos solteiros que resolveram dizer “não” ao parceiro(a).

Bateu a ansiedade para tudo que está por vir no programa de dança da emissora? Não perca os próximos episódios do Love & Dance, que vai ao ar aos domingos, a partir das 18h.

Veja na íntegra:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Agilidade e precisão nas alturas! Confira o resumão da sétima Prova das Mulheres do Power Couple:

Quem já precisou voltar correndo para buscar algo esquecido no carro sabe que o momento pode ser tenso. Agora, imagina fazer isso em um veículo suspenso por um guindaste! A sétima Prova das Mulheres do Power Couple exigiu delas, além de muito equilíbrio, controle emocional e agilidade nas alturas; se liga! Reprodução/RECORD