Quem está na mira para a sétima formação de DR do Power Couple? Tem casal quase confirmado na berlinda; entenda Novidades|Do R7 11/06/2025 - 15h08 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h08 )

Será que o grupo inteiro vai cair na berlinda? Reprodução/PlayPlus

Quarta-feira (11) é o dia oficial do caos no Power Couple Brasil! A formação de mais uma DR se aproxima, e com ela os papos sobre votos e estratégias pipocam na Mansão Power. Quer saber quem está correndo risco de cair na berlinda?

O primeiro banquinho da DR depende do resultado da Prova dos Casais, que vai ao ar no programa desta quarta (11). Quem cumprir o desafio no menor tempo, recebe R$ 20 mil e a imunidade. Já o casal que tiver o pior desempenho, garante vaga na berlinda. O mistério vai ser revelado pelos apresentadores, ao vivo.

O segundo lugar da DR é do casal que tiver menor saldo no ranking da semana. Como Ray e Victor estão com maior quantidade de dinheiro, vetaram Adriana e Dhomini da Prova dos Casais, levando os rivais direto para a berlinda. A corretora e o comunicador têm a menor quantia da semana, apenas R$ 27 mil, e como não terão a chance de ganhar imunidade, já estão na DR por menor saldo.

A votação cara a cara será interessante! Já é de conhecimento do público que os casais estão divididos em dois grupos. De um lado, estão Adriana e Dhomini, Ana Paula e Antony, e Nat e Eike. Do lado oposto, estão as outras cinco duplas: Carol e Radamés, Cris e Kadu, Ray e Victor, Silvia e André, e Tali e Rafa.

Com Adriana e Dhomini já nos banquinhos, as indicações do grupo maior vão recair sobre Ana e Antony ou Nat e Eike. Para tentar se defender, eles poderão mirar em uma única dupla adversária. Apesar disso, dificilmente conseguirão colocar um casal rival na DR, visto que estão em menor número.

Ana chegou a dizer que teve a impressão de demorar muito tempo na Prova dos Casais, e acredita que já está na berlinda por isso. O grupo teme ir completo para o julgamento do público, mas Adriana acredita que Nat e Eike têm chances de ganhar a imunidade.

Do lado contrário, Carol acenou possível voto: “Entre os três, o Eike sai”. Será que vem uma DR inteira de um único grupo? Vale lembrar que as Esferas do Poder estão com Carol e Radamés, o que será que vem por aí?

Veja a conversa:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Agilidade e precisão nas alturas! Confira o resumão da sétima Prova das Mulheres do Power Couple:

Quem já precisou voltar correndo para buscar algo esquecido no carro sabe que o momento pode ser tenso. Agora, imagina fazer isso em um veículo suspenso por um guindaste! A sétima Prova das Mulheres do Power Couple exigiu delas, além de muito equilíbrio, controle emocional e agilidade nas alturas; se liga!