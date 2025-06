Silvia e André dão as Esferas do Poder ao casal Furlan | Power Couple

Depois de diversos apontamentos, chegou o momento de descobrir qual casal irá conquistar as Esferas do Poder. As duplas tinham que abrir as mensagens das garrafas que eles escolheram e descobrir qual seriam os seus prêmios. Por fim, Silvia e André tinham que presentear uma dupla com os poderes da semana e optaram por Carol e Radamés.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!