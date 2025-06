Corrida contra o tempo nas alturas

Guiadas pelos maridos, que estavam no solo com um megafone, as participantes tiveram a missão de encontrar cinco itens de uma lista espalhados nos compartimentos do carro. Após recolherem todos, deveriam se jogar, literalmente, em um tubo até a terra firme e, então, parar o cronômetro de seis minutos. Sentiu a pressão?

Reprodução/RECORD