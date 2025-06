Ray e Victor vetam Adriana e Dhomini pela segunda vez da Prova dos Casais Os atores garantiram o saldo mais alto do ranking do Power Couple novamente Novidades|Do R7 10/06/2025 - 23h12 (Atualizado em 10/06/2025 - 23h12 ) twitter

Será que eles já esperavam o veto? Reprodução/PlayPlus

Parece notícia repetida, mas não é! Pela segunda semana seguida, Rayanne e Victor ficam no topo do ranking de saldos e vetam Adriana e Dhomini da Prova dos Casais no Power Couple Brasil. A história está se repetindo na Mansão e, provavelmente, a corretora e o comunicador já estão com vaga garantida na DR.

Com R$ 111 mil na conta da semana, Ray e Victor receberam o privilégio do veto mais uma vez. E o presente veio acompanhado de uma constatação: como Carol e Radamés estão no segundo lugar com R$ 59 mil, mesmo que vençam a Prova dos Casais, não conseguem ultrapassar os amigos. Portanto, os atores vão ficar mais uma semana na Suíte Power!

A escolha do veto foi a mesma da semana anterior. Ray e Victor vetaram Adriana e Dhomini, e como os adversários estão em último no ranking de saldo, já estão praticamente confirmados na DR. A corretora ficou bastante chateada com a situação!

Veja a reação:

Ih gente, rolando uma tristeza por aqui, hein?



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos✨ pic.twitter.com/r49NdZEgM6 — Power Couple Brasil (@powercouple) June 9, 2025

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Mais um casal deu adeus ao Power Couple nesta quinta (5) e, os que restaram, estão cada vez mais perto da grande final. Batendo o recorde de votações do público, a sexta DR da temporada contou com as duplas responsáveis pelo maior embate da Mansão até agora. A volta dos casais salvos, então, deu o que falar entre os competidores; se liga