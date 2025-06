Dia do cabelo maluco

As esposas viraram cobaias dos penteados divertidos dos maridos! Rafa fez um coque em Tali para servir de 'vaso' de planta. Radamés colocou as iniciais do Power Couple no cabelo de Carol. E Victor embalou a cabeça de Ray a vácuo, além de criar anteninhas com o plástico de PVC. Contratariam esses cabeleireiros?

Reprodução/PlayPlus