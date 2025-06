Adriana e Dhomini

Os dois assumiram o posto duas vezes na temporada. Na primeira, eles venceram o "all in" apostado pelo empresário e acumularam R$ 122 mil no saldo. Já na segunda, a vitória na Prova dos Casais os levou ao topo do ranking e eles ainda levaram a melhor no desempate com o maior saldo, recebendo a posse da Suíte Power novamente

Reprodução/RECORD