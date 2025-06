Nat e Eike acreditam que receberão, ao menos, 4 votos | Power Couple

Com a formação da DR se aproximando, os casais que jogam junto já começaram a fazer as contagens de votos e imaginar como a dinâmica de elminiação irá se desenrolar. Nat e Eike, que estão na mira do grupo rival, acreditam que os votos virão neles e que as coisas só mudariam caso Silvia e André não sigam os votos do grupo. "O jogo tá muito confortável para eles", disse o ator. "Mas o comportamento deles não", completou Adriana.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.