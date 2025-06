Andreoli relembra momentos especiais em homenagem ao Dia do Tenista: ‘Bati o Fenômeno’ Todo trabalhado no estilo do esporte, Leon, filho mais novo do apresentador, marcou presença no carrossel de fotos nas redes sociais; confira! Novidades|Do R7 09/06/2025 - 19h41 (Atualizado em 09/06/2025 - 19h41 ) twitter

Você conhecia o lado esportista do apresentador? Reprodução/Instagram

Além de entregar tudo no comando do Power Couple Brasil, Felipe Andreoli é expert no mundo dos esportes. Do futebol ao tênis, ele domina os não só a teoria, como a prática. No Dia do Tenista, comemorado nesta segunda (9), o apresentador aproveitou para homenagear a modalidade com um compilado dos seus melhores momentos em quadra.

Mostrando as habilidades com a raquete, Andreoli divulgou imagens ao lado de grandes ícones esportivos e agitou a web ao anunciar que venceu um embate contra Ronaldo Fenômeno. A postagem também contou com a participação especial de Leon, filho mais novo do apresentador com Rafa Brites, garantindo a dose de fofura que os internautas amam.

Além do ex-jogador de futebol, o apresentador relembrou momentos com os atletas profissionais Gustavo Kuerten (Guga), Givaldo Barbosa, Beatriz Haddad e Denilson Show.

Na legenda, Andreoli comemorou: “Sim, eu bati o Fenômeno... no tênis”. Os internautas se animaram nos comentários e deixaram uma chuva de elogios e emojis de palmas.

“Deve ter sido mais emocionante que a Final da Copa do Mundo de 2002″, brincou um seguidor sobre a disputa entre Felipe e Ronaldo. “Que fotos de peso, principalmente a com o Leon”, observou outra.

Confira:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Tensão no ar e Grupão em apuros: veja como foi a sexta semana do Power Couple

