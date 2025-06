Kadu Moliterno ganha banheiro exclusivo e Dhomini fica no ‘perrengue’: veja a divisão de quartos feita por Rayanne e Victor O novo Casal Power se empolgou com a conquista e fez o anúncio dos cômodos trajado com o cobiçado roupão vermelho Novidades|Do R7 06/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 18h56 ) twitter

Curtiu as escolhas dos atores? Reprodução/PlayPlus

Finalmente, Rayanne e Victor conseguiram assumir o posto de Casal Power após ficarem uma semana no “quase”. Na madrugada desta sexta (6), os atores descobriram que ficaram no topo do ranking dos saldos com R$ 90 mil na carteira e se apossaram oficialmente da Suíte Power. Além das regalias, o “mandato” exige uma responsabilidade que pode abalar as estruturas do Power Couple: a divisão dos quartos.

Ao anunciarem o casal como vencedor do ciclo, os apresentadores relembraram a tão esperada distribuição dos dormitórios da Mansão e o ator garantiu: “Tudo sob controle”. Ao chegar na suíte romã, Ray e Victor começaram a debater as escolhas, mas como restam poucos cômodos com banheiro e o clico de amizade deles está cada vez mais restrito na competição, as opções já estavam na ponta da língua.

Dessa vez, as prioridades foram Cris e Kadu, que voltaram a ter um banheiro exclusivo, Silvia e André, devido ao problema de coluna do motorista, e Carol e Radamés, graças ao aniversário da judoca, comemorado nesta sexta (30).

Além dessas, o casal já tinha outra certeza. Por serem colocados no Quarto Perrengue durante duas semanas seguidas, os atores devolveram o “presente” a Adriana e Dhomini. E o resto, ficou com as frutas que sobraram, menos melancia, quarto que foi fechado.

‌



Veja como ficou a nova distribuição:

Suíte Romã: Rayanne e Victor

‌



Jaca (perrengue): Adriana e Dhomini

Cacau: Carol e Radamés

‌



Cupuaçu: Silvia e André

Jabuticaba: Cris e Kadu

Uva: Talira e Rafa

Abacaxi: Ana Paula e Antony

Pêssego: Nat e Eike

Curtiu a reacomodação dos casais?

Confira na íntegra:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

