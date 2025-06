Emilyn e Everton repercutem treta com Victor e Rayanne, e soltam o verbo sobre o ator: ‘Perigoso’ O casal raiz também apontou que Carol tenta manipular as pessoas sem deixar elas perceberem; confira as polêmicas Novidades|Do R7 06/06/2025 - 15h20 (Atualizado em 06/06/2025 - 15h20 ) twitter

Casal soltou o verbo na Live do Eliminado desta sexta (6) Divulgação/RECORD

Quinto casal a deixar a mansão do Power Couple Brasil, Emilyn e Everton encararam a Live do Eliminado e as perguntas ardidas de Lucas Selfie nesta sexta (6). O “casal raiz” foi eliminado após ter apenas 18,16% dos votos do público na DR contra Adriana e Dhomini e Carol e Radamés. A dentista e o locutor de rodeio soltaram o verbo sobre a trajetória no reality, rivalidades e deram suas opiniões sobre a treta entre os casais que disputaram a berlinda com eles.

De cara, Emilyn e Everton se atualizaram sobre os últimos acontecimentos ao redor do mundo e Lucas Selfie afirmou que a história em que o locutor afirma ter escutado Carol chamar Eike de “Xuxa” causou muito aqui fora e dividiu opiniões. Mas ele disse que realmente ouviu a ex-judoca dizer que “agora só falta o Xuxa sair” e que não inventou nada para causar na casa.

Em seguida, o casal escolhido para ser comentado foi o primeiro embate dos dois: Giovanna e Diego. Emillyn e Everton assistiram ao VT em que eles afirmam na Live do Eliminado que achavam que o “casal raiz” era o mais provável de separar após o reality. “A diferença é que quando tinha que pontuar algo de sintonia, eu e Everton nos saímos melhor do que ela e o digníssimo, rebateu Emillyn.

Everton também deu sua opinião sobre os rivais “Era um casal que não tinha muita sintonia”. Ambos também disseram que não tinham nada pessoal com Giovanna e Diego, que apenas tiveram que apontar alguém na primeira dinâmica e foram os dois após Diego dizer no primeiro dia que ele e Giovanna estavam ali para ganhar. Sendo assim, Emilyn e Everton os enxergaram como um possível casal forte no game e que eles poderiam vir a ter um embate.

Em seguida, o apresentador da Live do Eliminado passou o VT relembrando a treta do balde com Rayanne e Victor, e o casal raiz explicou como começou essa treta direta. Everton afirmou que percebeu que Victor não era um cara confiável após todo o ‘telefone sem fio’ no qual o ator disse que Talira teria ficado chateada ao saber que supostamente Everton teria dito que ela e Pessina não mereciam ganhar o reality, pois moram foram do Brasil e já possuem uma boa condição financeira.

“Fomos juntando as coisas e vimos que ele não era um cara legal. Aí eu falei para ela (Emilyn) ‘esse cara é perigoso’, pontuou Everton.

Lucas Selfie mostrou a volta de Adriana e Dhomini e Carol e Radamés na noite anterior, e questionou alguns pontos sobre a relação de Emilyn e Everton com Dhomini. O casal raiz afirmou que apesar de não concordarem com 99% das atitudes do ex-reality, não se afastaram porque ele era uma pessoa boa que os acolheu e então não fazia sentido cortarem relações por conta de brigas de Dhomini com outros casais.

O jornalista perguntou se os dois não achavam que o ex-reality passou de todos os limites com Carol, e Emilyn rebateu “Eu acho que sim. Mas vocês não estão vendo a Carol do jeito que ela está se mostrando lá dentro. No corte que nós vimos ela está sendo só a vítima e ele (Dhomini) só o vilão”.

Já sobre a pauta sobre Everton pintar o cabelo, o locutor não se esquivou e soltou o verbo: “Eles nos viam muito ingênuos; os dois casais tentaram nos manipular”.

Os últimos eliminados também ressaltaram que não tomaram partido na briga entre Carol e Radamés e Adriana e Dhomini porque a ex-judoca nunca comprou nenhuma briga deles e ficou ao lado de Rayanne durante um momento em que a Miss Brasil debochava da fala de Everton sobre ela não lavar os banheiros. Eles também pontuaram que Carol só aceitava conversar com eles em determinados momentos.

“Ela (Carol) vinha falar com a gente quando via uma necessidade ou uma oportunidade de falar algo que seria em prol dela. Ela nunca nos recebeu para nos ouvir, disse Everton.

Lucas perguntou se eles achavam que Carol e Radamés se achavam os donos do jogo e Everton respondeu: “Sim. A Carol manipula as pessoas sem deixar elas perceberem que estão sendo manipuladas”

Selfie rebateu, questionando se Emilyn e Everton não achavam que Dhomini também fazia isso e o locutor de rodeios disse que sim, mas que com eles não conseguiu. A dentista também deu sua opinião sobre e concordou com o companheiro: “Ele fez de tudo para tentar convencer a gente de votar em Victor e Rayanne para defender Ana Paula e Anthony, por exemplo. E aí falamos que não iríamos fazer isso”.

Por fim, Lucas Selfie mostrou um VT das provas em que o casal participou durante sua passagem pelo reality e pontuaram alguns casais em uma dinâmica clássica da Live.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Surpresas, choros e comemorações: Veja como a Mansão ficou após a volta de Carol e Radamés e Adriana e Dhomini

