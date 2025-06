‘Não passamos a mão na cabeça dele’, reage Everton sobre Dhomini na Live do Eliminado Ao lado de Emilyn, locutor falou sobre alianças, embates e bastidores da Mansão Power; confira! Novidades|Do R7 06/06/2025 - 14h43 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casal repercutiu todas as polêmicas na Live do Eliminado Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (6), Emilyn e Everton bateram um papo com Lucas Selfie na Live do Eliminado e abriram o jogo sobre a passagem de 40 dias pela competição. Sem papas na língua, eles comentaram as tretas, relações de afinidade, pressão emocional e até a forma como o público enxerga os embates dentro do Power Couple Brasil.

Confira a entrevista:

Vocês entraram no reality com algum tipo de estratégia?

Everton: A nossa única preocupação era se tínhamos ou não entregado a verdade. Entramos com a nossa verdade, não para fazer um personagem lá dentro.

Emilyn: Se a gente vivesse isso novamente, íamos agir da mesma forma. Não nos consideramos manipulados.

‌



Algumas pessoas criticaram o posicionamento de vocês. Como veem isso?

Everton: Talvez o nosso posicionamento para algumas pessoas não foi como elas gostariam, como elas agiriam, mas a gente foi a gente mesmo, e isso não trocamos por nada.

‌



A primeira treta de vocês foi com Diego e Giovanna. Por quê?

Everton: Intuição! Não bateu de cara. Já tinha uma energia diferente nas especulações das listas antes do programa. O nome deles já aparecia, eram considerados favoritos por conta de amizades com outro casal de edições anteriores. Mas o que me pegou mesmo foi a fala do Diego, dizendo que estava lá pelo prêmio “doa a quem doer”. Eu mostrei que também estava.

‌



Emilyn: A dinâmica pedia que pontuássemos alguém, e vimos neles um casal forte, de impacto. Tinham cara de oponentes desde o início.

O que aconteceu entre você e Victor, Everton?

Everton: Depois que conheceu minha história, ele perguntou se eu achava que merecia ganhar só porque pegava latinha. Disse que não, somos todos iguais. Mas ele disse que alguém contou que eu achava que merecia mais que a Talira, que mora fora. Ali percebi que ele era muito perigoso.

Emilyn: Ele é ardiloso demais.

Como foi para vocês o momento da eliminação?

Everton: A gente estava muito cansado. Depois da eliminação, chorei de agradecimento. A gente assistindo de casa é uma coisa, lá dentro a pressão é imensa. Mas não perdemos a nossa essência.

Sobre Dhomini, vocês pareciam próximos. Concordam com as atitudes dele?

Everton: Não concordamos com 99% das coisas que ele faz. Não passamos a mão na cabeça dele. Mas não me afastei, porque foi uma pessoa boa para nós.

Emilyn: Independente das atitudes dele, naquele momento, foi nosso amigo.

O que acharam da briga entre Dhomini e Carol?

Emilyn: As pessoas aqui fora não estão vendo a Carol como ela realmente é lá dentro. Aqui, ela virou a vítima, e o Dhomini, o vilão. Mas a Carol é muito inteligente. Quando tive embates lá, ela não se sensibilizou comigo. Então, fiz o mesmo. Eu prefiro muito mais a Adriana, com quem criei uma relação verdadeira.

Vocês acreditam que poderiam ter permanecido mais no jogo?

Emilyn: Se caíssemos em uma DR com Carol e Radamés, sabíamos que sairíamos. Eles se tornaram o enredo do jogo, junto com Dhomini e Adriana.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Casal raiz! Relembre a trajetória do casal no Power Couple

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Com personalidades fortes, Emilyn e Everton sustentaram suas opiniões e rivalidades do início ao fim da passagem no Power Couple Brasil! Além de jogar para valer, o casal criou vínculo forte de amizade com Adriana e Dhomini, e protagonizou memes no programa. Relembre a trajetória deles!