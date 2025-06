‘Carol é uma pessoa maldosa’, desabafa Everton sobre a rivalidade na Mansão Power Durante a Cabine de Descompressão no PlayPlus, locutor e a esposa, Emilyn, soltaram o verbo; confira o que rolou! Novidades|Do R7 06/06/2025 - 13h22 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h22 ) twitter

Emilyn e Everton soltaram o verbo na Cabine de Descompressão Reprodução/PlayPlus

A Mansão do Power Couple Brasil ficou um pouco mais vazia na noite de quinta(6). Depois de mais uma DR nesta temporada, Emilyn e Everton fizeram as malas e foram eliminados do reality. Os dois disputavam a preferência do público com Carol e Radamés, e Adriana e Dhomini, e acabaram levando a pior, com 18,16% dos votos. As outras duas duplas ganharam a chance de permanecerem mais uma semana no jogo.

E logo depois de serem anunciados como os eliminados da DR, Emilyn e Everton participaram da Cabine de Descompressão, atração apresentada por Lucas Selfie e exibida com exclusividade no PlayPlus.

Durante a conversa com Selfie, os dois ainda estavam muito decepcionados por terem deixado o jogo e afirmaram que chegaram a prever essa DR com Dhomini e Adriana. “Tivemos uma conversa com Dhomini e tínhamos certeza de que isso iria acontecer, que em algum momento cairíamos na DR com eles. E a gente sairia”, disse Emilyn.

Ela fez questão de explicar, também, que em momento algum eles pensaram em fazer acertos para evitar algum adversário na berlinda. “Não jogamos a toalha, nosso intuito não era jogar em grupo, para não ir com alguém na DR. Porque aqui dentro não dá para subestimar nem as provas e nem o casal oponente”. E Everton complementou o pensamento da mulher. “Lá dentro, as pessoas sempre se acham as “preferidas” do público. E fazer uma articulação na hora da votação, não dava. Já tínhamos embates nossos definidos, questões que seriam primordiais para a gente votar em alguém e querer ver fora”, pontuou ele.

Ao serem questionados por Selfie sobre o casal mais manipulador dessa temporada, os eliminados não tiveram dúvidas em apontar Carol e Radamés. “Eles são, sim, os que mais manipulam. A Carol tem um poder de argumentação muito forte, é uma pessoa maldosa, que joga pelo mal e alimenta coisas que já passaram, para cutucar, mesmo”, disse Everton. Já Emilyn completou que o pouco contato que tiveram com a mulher de Radamés foi para conveniência dela.

Já sobre o episódio em que Dhomini e Adriana levantaram uma questão de preconceito contra ele, Everton disse que em momento algum sentiu isso, quando decidiu descolorir o cabelo. “A minha conclusão é que ali, naquela questão, eles até queriam me proteger, mas a preocupação deles era o que público estava pensando. No final das contas, cada um estava preocupado consigo mesmo... Não me senti constrangido, quis pintar o cabelo... Não vi preconceito dentro da casa, só em uma fala da Cristiane, sobre eu ser agressivo, de resto não vi preconceito de ninguém”.

A entrevista completa de Emilyn e Everton na Cabine de Descompressão está disponível no PlayPlus, assim como as edições anteriores da atração com os casais que já foram eliminados nesta temporada do Power Couple.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Confira a trajetória do Casal Raiz pelo reality de casais

share Com personalidades fortes, Emilyn e Everton sustentaram suas opiniões e rivalidades do início ao fim da passagem no Power Couple Brasil! Além de jogar para valer, o casal criou vínculo forte de amizade com Adriana e Dhomini, e protagonizou memes no programa. Relembre a trajetória deles!