Silvia e André divididos? Grupos brigam pela amizade do casal no Power Couple A dupla faz parte de uma panelinha, mas se dá bem com a maioria dos participantes Novidades|Do R7 09/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os 'vidinhas' estão no foco de amigos e adversários Reprodução/PlayPlus

Uma movimentação sutil está acontecendo no Power Couple Brasil! De algumas semanas para cá, Adriana e Dhomini têm tentado diversas aproximações com Silvia e André, o que colocou uma pulga atrás da orelha dos aliados da produtora de eventos e do motorista. Será que eles estão divididos no jogo ou só querem ter boa convivência com todos?

Quando Dhomini brigou com Adriana, e pediu que Silvia o ajudasse a fazer as pazes com a esposa, Carol ligou o alerta com os amigos. Alguns dias depois, eles participaram do churrasco feito pelo comunicador. Todo o grupo da judoca permaneceu longe do almoço ‘do inimigo’. Para piorar, no Quebra-Power da semana passada, Silvia e André foram acusados pelos amigos de ‘sabonetarem’ ao escolherem Cris e Kadu para apontar.

Na sexta (8), duas situações mostraram que o casal está se distanciando de rivalidades no jogo. Primeiro, Dhomini preparou um prato no almoço para a esposa se alimentar, mas ao ver que ela já estava comendo, deu para Silvia: “Comecei a fazer um prato para a Adriana, mas ela já fez. Você faz para o André?”

A produtora de eventos aceitou a comida, e deu para André: “Fiquei meio surpreso com o prato ali. ‘Fiz para o André'. Não tenho problema nenhum de comer a comida do grupo de lá, o grupo de lá come da gente”, opinou o motorista no depoimento.

‌



Mas as aliadas ficaram chocadas quando Silvia contou: “Tô passada. Dhomini falou que fez [o prato] para o André”. Cris incrédula, contou para o motorista na frente de todos os aliados. Carol alfinetou: “Me diga de qual lado você está, vidinha! Tão deixando sinais.” Tali brincou com o aliado, dizendo que o comunicador queria causar discórdia entre eles. Ele rebateu: “Acho que o meu silêncio responde vocês.”

Cris pediu que ele abrisse o olho, e André apontou: “Tem um ditado que a gente fala muito no Rio. O mal do urubu é achar que o boi tá morto!”

‌



Na Festa Pêssego, não deu outra, os aliados alfinetaram o ‘vidinha’ o tempo todo com brincadeiras sobre a amizade com Dhomini. No pós-festa, eles não tiraram os olhos de Silvia cantando com Eike, e Carol soltou para o marido: “Silvinha está sendo bem requisitada, né? Pelo ‘dodô‘, pelo Eike. Investindo pesado!”

Será que tem casal recalculando a rota, apostando na paz com os adversários para evitar votos, ou isso não passa de ciúmes dos aliados?

‌



Assista:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

‘Grupão’ virou ‘grupinho’! Confira a reação da Mansão ao resultado da sexta DR do Power Couple

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Mais um casal deu adeus ao Power Couple nesta quinta (5) e, os que restaram, estão cada vez mais perto da grande final. Batendo o recorde de votações do público, a sexta DR da temporada contou com as duplas responsáveis pelo maior embate da Mansão até agora. A volta dos casais salvos, então, deu o que falar entre os competidores; se liga