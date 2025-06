Brincadeira do gato-mia marca o pós-festa na Suíte Romã | Power Couple

Os casais aproveitaram muito a Festa Pêssego, e o clima de curtição continuou na Suíte Romã! O Casal Power e os aliados fizeram a brincadeira do gato-mia, onde um jogador fica vendado e precisa procurar os outros participantes no cômodo. Dentro da Mansão, o outro grupo resolveu curtir em uma roda de capoeira.



