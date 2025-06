‘Não tenho problema nenhum em comer a comida do grupo de lá’, afirma André | Power Couple

Já faz um tempo que os dois grupos deixaram de se relacionar na Mansão. Chegou ao ponto dos casais não comerem a comida feita pelos adversários, e isso vem gerando alguns estranhamentos entre os participantes. Mas, com Silvia e André isso não existe. O motorista executivo afirmou não se preocupar em comer a comida do grupo rival, porém garantiu que ele e sua parceira têm um posicionamento dentro do jogo e que não mudariam por ninguém.



