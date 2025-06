Entenda a briga recente entre Adriana e Dhomini: ‘Tô quebrada, mas essa é minha vida lá fora’ Casal se desentendeu após a Prova das Mulheres no Power Couple Novidades|Do R7 03/06/2025 - 11h53 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h53 ) twitter

Eles tiveram uma loga briga após desempenho ruim na prova Reprodução/PlayPlus

No Power Couple Brasil os relacionamentos são colocados à prova todos os dias, e um erro bobo leva o casal a grandes desentendimentos. Um exemplo disso foi a treta entre Adriana e Dhomini, iniciada após o desempenho da corretora na Prova das Mulheres. Rolou choro, acusações e muita mágoa. Entenda!

Dhomini apostou R$ 38 mil na esposa, mas ela não conseguiu lidar com a retroescavadeira e não concluiu a prova. Dessa forma, eles ficaram com apenas R$ 2 mil na conta. Voltando para a Mansão Power, ele soltou: “Vamos embora igual a Gretchen, fechar as malas e ir embora?” Adriana ficou frustrada: “De novo? Até ontem a gente estava sorrindo com a vitória. Você provocou nossa ida [para a DR], aonde a gente vai. Vamos aceitar, ponto final.”

No depoimento, Adriana desabafou: “A minha indignação é eu perder uma oportunidade que eu construí e ele destruiu, entendeu? Por descontrole emocional. Aí tem hora que eu penso, será que ele conseguia naqueles momentos se controlar e lembrar do que ele estava fazendo eu perder? Se eu pudesse de verdade carregar sozinha o jogo nas costas e ele ficar quietinho, eu carregaria e eu dou conta!”

Adriana perguntou onde estava o ‘controle’ de Dhomini, e se o marido não conseguiria segurar as rédeas por ela, ele respondeu: “Não tenho, nunca tive”. A resposta fez a corretora ir às lágrimas: “Você está em primeiro lugar na minha vida!” Outras mulheres foram acalmar Adriana e disseram que também não concluíram a prova, ela rebateu: “Vou me culpar o resto da vida”.

Mais tarde, Dhomini foi até a Suíte Power, se ajoelhou e pediu desculpas à esposa, ela foi direta: “Eu te desculpo, mas quantas vezes isso vai se repetir?” Adriana disse que o marido deveria engolir o próprio ego pelo bem dela, e avisou que não gostou de um momento no confinamento: “Eu não vim aqui para aparecer. Você me pediu para pôr biquíni e me virar de bunda para cima”. Dhomini se irritou, pois alegou que não disse isso.

O VAR mostrou o comunicador pedindo: “Vamos tomar um solzinho lá embaixo da churrasqueira? Tá um sol bonito. Põe um biquíni e deita lá.” Ele ficou incrédulo: “Adriana, presta atenção no que você está fazendo!” Ela pediu desculpas e ele saiu do quarto: “Talvez a gente veio aqui descobrir isso mesmo!”

Emilyn e Everton passaram perto do amigo, e ele disse que a conversa tinha piorado o clima. No Quarto Cacau, Neguinho disse para a esposa: “Desconta nas pessoas erradas quando se frustra em perder uma prova. Mas não se deu conta que o dinheiro você pode deixar de ganhar, se continuar desse jeito, ele pode perder a Adriana”, opinou.

A corretora se enrolou na coberta e saiu do quarto. Ela encontrou Silvia na lavanderia e desabafou: “Vou carregar uma culpa que não é minha”. Depois, deitou na varanda e foi confortada por Ana Paula. “Tô quebrada, mas essa é minha vida lá fora. Sofro, mas não entrego os pontos, depois eu me reergo, nem que seja sozinha!”

Neguinho foi acalmar o amigo, e Dhomini soltou: “Tenho vergonha de falar, cara. É por isso que choro, porque não deu tempo. Meu problema não é de ninguém. Eu sou doente.” Em seguida, Everton foi acolher Adriana, que chorava muito: “Eu não merecia esse fim aqui, não. Juro. Não é isso aqui [reality] que está colocando meu casamento em jogo”, apontou a corretora.

Veja:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Demolição! Esposas assumem o comando de retroescavadeiras na sexta Prova das Mulheres do Power Couple

Entrando no modo "operárias", as esposas testaram suas habilidades de controle em uma máquina pesada de obras na sexta Prova das Mulheres do Power Couple. Além de precisão, elas precisaram de muito foco e estratégia na corrida contra o tempo para "salvar" o marido. Já que, dessa vez, além de investirem nas amadas, os homens se encarregaram de dar apoio moral em meio a choques elétricos