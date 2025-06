Dhomini e Adriana discutem após Prova das Mulheres | Power Couple

Logo após a Prova das Mulheres, Dhomini falou em desistir do jogo mais uma vez. Adriana rebateu, dizendo que eles estão vivendo as consequências dos últimos atos deles na Mansão. O casal discutiu e a corretora de imóvel acabou chorando por não ter conseguido realizar o desafio das esposas. Enquanto isso na cozinha, Nat comentou que alguém tinha pendurado sua calcinha na porta principal da Mansão. Victor admitiu para o casal Eikos que tinha sido o responsável por colocar a peça de roupa na maçaneta.



