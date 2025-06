'Eu tenho vergonha de falar, por isso eu choro', diz Dhomini | Power Couple

A discussão de Adriana e Dhomini após a prova das Mulheres foi o assunto na Mansão durante à noite. Silvia, que ouviu uma reclamação da influenciadora, foi fofocar para o seu grupo que Adriana disse que irá sair do jogo sem ter culpa. Já na Suíte Power, Everton foi consolar Dhomini, que estava em prantos. Já na área externa, isolada e também chorando, Adriana recebeu o consolo de Cris, e a infuenciadora disse que estava mal. "Essa é a minha vida lá fora. Eu sou forte, não entrego os pontos. Daqui a pouco eu me rendo, nem que seja sozinha", refletiu Adriana. De volta ao quarto, a influenciadora disparou para Dhomini: "Já perdemos, não tem mais o que fazer. Agora é arrumar a mala!".



