Acerto de contas! Nat e Eike lavam roupa suja com Emilyn e Everton: ‘Sabonetaram’

O que você achou da decisão do #CasalRaiz? Reprodução/PlayPlus

Sempre rendendo assunto além da dinâmica, o Quebra-Power de segunda (2) contou com um apontamento inesperado. As duplas deveriam escolher qual casal está passando vergonha no Power Couple e, ao invés de optar pelos diversos rivais que têm na Mansão, Emilyn e Everton convocaram Nat e Eike para o posto.

No apontamento, o apresentador explicou que percebeu o casal de amigos “distante” da competição nesta última semana e, por isso, resolveu dar um “puxão de orelha” neles. Mesmo sem entender muito bem a argumentação, o ator garantiu que respeita tal opinião, mas a influenciadora se defendeu: “Não tivemos embates diretos, então não tem porque a gente ‘caçar’ problema, nunca tivemos esse perfil”.

Mesmo com o “acerto de contas” do momento, o casal apontado não pareceu satisfeito com a explicação e os quatro bateram um papo cheio de camadas no Quarto Cacau.

Assim que entrou no dormitório dos amigos, Eike questionou: “Por que me apontastes no Quebra-Power?”. Pelo visto, Everton ficou surpreso com a indagação, mas justificou: “Eu não queria gritaria”. Além disso, ele insistiu no discurso sobre a falta de “aparição” recente dos amigos na competição.

Veja:

"Eu não queria gritaria, por isso apontei vocês", diz Everton para Eike...



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos. 👀 pic.twitter.com/sdU4bJlMuh — Power Couple Brasil (@powercouple) June 2, 2025

Mesmo com a explicação, o casal não pareceu muito convencido dos motivos. “Entendo isso, mas acredito que você tinha outras questões maiores para apontar aqui”, afirmou Eike. Além de concordar com o amado, Nat adicionou: “Na nossa concepção, você deixar de apontar quem tem reais motivos, é sabonetar”.

Nesse momento, Emilyn interviu e discordou da influenciadora: “Seria [sabonetar] se a gente não tivesse essa visão com relação ao jogo de vocês”. Ainda inconformado, o ator retrucou: “Acho essa visão muito pequena perto do restante”.

A dentista, então, usou uma fala de Ana Paula para argumentar: “A gente não quis pontuar Cris [e Kadu], que eram nossa opção, justamente porque antes, na hora da Adriana, já estavam envolvendo a gente, estava um barraco todo [...] o Everton já chegou no extremo dele”.

Confira:

Eike acha que Everton "tinha situações melhores para levar no Quebra-Power".



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos. 👀 pic.twitter.com/1SMIhbf24W — Power Couple Brasil (@powercouple) June 2, 2025

Não engolindo as desculpas, o ator bateu o pé: “Acho, ainda, que você teria mais coisas para pontuar de outras pessoas que não fossem a gente”. Everton pareceu não compreender as queixas dos pais da Pipa e indagou: “Isso pegou muito para vocês?”.

Apesar de intrigados com a situação, Eike e a esposa garantiram que, o que mais os incomodou não foi nem o apontamento em si, mas a falta de atitude do “Casal Raiz” perante outras questões da competição. “Para mim, vocês sabonetaram”, disparou o ator.

Discordando do casal mais uma vez, Emilyn observou: “Mas aí, é visão de jogo. Vocês têm a de vocês e a gente, a nossa”. Além disso, a dentista trouxe à tona o Quebra-Power anterior e revelou acreditar que o casal de amigos se esquivou de embates na dinâmica.

Nat aproveitou a oportunidade e disparou: “A gente teria sabonetado se tivesse apontado vocês. Porque, para mim, vocês ‘biscoitam’ para caramba, só que são próximos [de nós], não tinha porque a gente apontá-los”.

Se liga:

"Pra mim vocês sabonetaram", diz Eike...



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos. 👀 pic.twitter.com/lHhtodS6Z7 — Power Couple Brasil (@powercouple) June 2, 2025

O clima da conversa esquentou e o apresentador refletiu: “A dinâmica é feita para causar, mas tem dia que você não quer e procura outro motivo para apontar outra pessoa. Se para vocês isso é sabonetar, para a gente, foi nossa opção. Achei que vocês estavam mais amenos [no game] e, já que é para dar um ‘puxão de orelha’, estamos dando”.

Olha só:

A conversa tá esquentando, hein?



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos. 🔥 pic.twitter.com/KwrDEVxMhW — Power Couple Brasil (@powercouple) June 2, 2025

Eike, comentou, ainda, que tinha a opção de falar a sua opinião sobre isso durante o Quebra-Power, mas preferiu guardar para uma conversa privada com o apresentador: “Eu poderia falar na frente de todo mundo que você sabonetou, mas eu não queria te expor na frente da casa toda, a troco de nada, porque tenho uma relação boa contigo”.

Assista:

"Eu não queria te expor na frente de todo mundo", diz Eike para Everton.



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos. 🔥 pic.twitter.com/7bmhZPRK3v — Power Couple Brasil (@powercouple) June 2, 2025

Em seguida, eles entraram no assunto do suposto apelido que Carol criou para Eike. Confiando na informação que recebeu de Everton, o ator utilizou esse argumento na dinâmica de apontamentos contra a judoca e Radamés, que não hesitaram em negar a autoria dos comentários, colocando o apresentador em uma posição de mentiroso.

Eike confessou que acreditou na palavra do casal Furlan, mas, ao mesmo tempo, não “desacredita” do amigo, já que Everton nunca mentiu para ele até o momento.

Além desse tópico, a conversa escalou para outros como a “brincadeira” de Victor envolvendo a roupa íntima de Nat após a Festa Cacau. E até mesmo opções de cenários para a próxima votação entraram em pauta. Enquanto isso, alguns rivais dos casais tentaram ouvir o papo no quarto abacaxi e o burburinho rolou solto.

Apesar do clima tenso em momentos da conversa, os casais finalizaram o momento com apertos de mão e mostraram que as coisas entre eles continuam da mesma forma que antes. Será que a boa relação vai durar?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

