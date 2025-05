Ambientação de ponta

Na temática do quarto homenageado da vez, o ambiente contou com tons terrosos e uma decoração aconchegante. O revestimento amadeirado tomou conta do ambiente e os lustres rústicos roubaram a cena. Entrando na vibe, os participantes apostaram em looks na paleta de cores do chocolate, criando uma atmosfera única

Reprodução/PlayPlus