Passando vergonha! Confira spoilers do Quebra-Power desta segunda (2)

A 'brincadeira' rendeu discussões acaloradas Reprodução/PlayPlus

Quebra-Power é sempre sinônimo de treta, mas dessa vez, os casais capricharam ainda mais. A dinâmica pedia que os jogadores indicassem quem estava ‘passando vergonha’ no Power Couple Brasil, e o resultado foi uma sequência de barracos gigantescos. O jogo rolou na noite de domingo (1º), e foi transmitido pelo PlayPlus. Os melhores momentos vão ao ar no programa desta segunda (2), veja spoilers!

A dinâmica era simples, os casais precisavam apontar quem estava passando vergonha no jogo, justificar e tocar o gongo. Os apontados tinham direito de réplica.

Os primeiros a jogarem foram Adriana e Dhomini, Casal Power da semana. Eles escolheram Rayanne e Victor para o apontamento e justificaram: “Induziu um participante a falar coisas que não devia”, disse a corretora, trazendo a treta entre Kadu e o marido à tona. Ela também citou briga com Carol e Radamés, e relembrou amizade com Cris e Kadu.

Victor disse que Adriana ‘falou e falou’, mas não disse nada. Durante a réplica, rolou um bate-boca envolvendo os casais, Cris, Kadu e até Radamés. A atleta fitness disse para Dhomini calar a boca, e ele rebateu ajoelhando: “Quem que é o homem que vai fazer eu calar a boca? Eu apanho de vocês de joelho e ainda vou rir da cara de cada um. Você é uma bosta!”

Se liga:

Outro barraco aconteceu quando Carol e Radamés apontaram Adriana e Dhomini na dinâmica. Na opinião da judoca, a reação explosiva do comunicador, e o pedido de desculpas foram duas vergonhas: “Nada do que você me falou, me comoveu. Eu só vi a mentira e a manipulação no seu olhar”. Radamés alfinetou a corretora: “Vejo você tentando o tempo todo defender o Dhomini, mas é difícil. Ele acabou de falar que só resolve as coisas na porrada. Suas atitudes são de uma pessoa agressiva!”

Adriana defendeu o marido, alegado que ele jamais bateria em ninguém no reality, e Carol avisou que irá processá-lo.

Assista:

Além dessas diversas tretas, ainda rolaram bronca de Everton nos participantes que usam a história dele como ‘pauta’ no programa, bate-boca de Ana e Antony contra os esportistas, e reclamação de Eike sobre possível apelido de ‘Xuxa’ que recebeu de Carol. A judoca e o marido juraram pela felicidade dos próprios filhos que não falaram isso do ator. Quer saber tudo o que aconteceu no Quebra-Power e os desdobramentos? Assista ao programa desta segunda (2)!

Por enquanto, sinta a paz do Quebra-Power:

Sente a paz desse lugar 💤



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/UEQrmJFrIe — Power Couple Brasil (@powercouple) June 2, 2025

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Banquete com barata e treta por banheiro: relembre a quinta semana do Power Couple Brasil

A quinta semana do Power Couple Brasil 7 só confirmou: um mês de muita confusão, diversão e entretenimento. Nos últimos dias, o "top 10" da competição encarou tretas pesadas, refeições com insetos, eliminação e muito mais; relembre os destaques Reprodução/RECORD