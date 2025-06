Carol esclarece falas sobre Eike: ‘Acha que estou preocupada com sua saída?’ | Power Couple

Carol, Radamés, Eike e Nat tiveram uma conversa amigável neste domingo (2), mesmo após assumirem rivalidade durante o jogo. Os casais colocaram os pingos nos “is” sobre supostas falas de Carol, ao se referir a Eike como "o Xuxa", e intenção de tirar o ator e a engenheira do game após eliminação de Bia e Gui. “Certeza que não, porque nem é a nossa próxima urgência”, disse a esposa do jogador de futebol e acrescentou: “A gente teve embate sim. Mas o que o Dhomini fez, você acha que está abaixo do que aconteceu entre a gente, Eike? Você acha que estou preocupada com a sua saída ou com a dele?”



