'Faz eu calar a boca', grita Dhomini para Cris no Quebra Power | Power Couple

O Quebra Power começou de um jeito quente! Adriana e Dhomini iniciaram a dinâmica e indicaram que Rayanne e Victor é o casal que precisa tomar um puxão de orelha no jogo. No meio do embate, foi citada a briga entre Dhomini e Kadu, o que gerou discussão. Em dado momento, Cris mandou Dhomini calar a boca e o empresário se exaltou. "Quero ver quem vai calar minha boca", gritava Dhomini ao se ajoelhar no chão. Radamés, que nem estava na discussão, foi para cima do empresário e precisou ser contido.



