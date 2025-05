‘Não tiro mais o pé do acelerador’, garante Ana Paula sobre embate com o casal Furlan Os ‘Blindados’ e os ‘PaisDaPipa’ se juntaram para detonar os rivais; entenda o que rolou Novidades|Do R7 31/05/2025 - 20h18 (Atualizado em 31/05/2025 - 20h18 ) twitter

Será que a influenciadora vai entregar o que prometeu? Reprodução/PlayPlus

Toda hora é hora de hablar sobre os rivais no Power Couple Brasil. Aproveitando o clima tranquilo na Mansão neste sábado (31), Ana Paula, Antony, Nat e Eike se juntaram para comentar sobre os oponentes no jogo e detonaram Carol e Radamés. Desde a estreia do programa, os “Blindados” cultivam uma discórdia com o casal Furlan e, pelo visto, ainda tem muito caos por vir.

Logo após a Festa Cacau da sexta (30), Victor pendurou uma calcinha na porta da sala e alguns participantes reprovaram a atitude. Foi descoberto, então, que a roupa íntima pertence à Nat. Arrependido, o marido de Rayanne se explicou para os #PaisDaPipa e eles foram até o quarto da influenciadora e do modelo para bater um papo sobre o ocorrido.

Apesar de também não ter gostado da “brincadeira” de Victor, Ana confessou que não pretende comprar uma briga com ele agora, já que está determinada a priorizar a inimizade que tem com o casal Furlan.

“Não quero arrumar confusão com ele [Victor] e com Rayanne agora, porque estou focada no meu embate e vou até a final. Meu problema aqui é com a Carol e o Radamés. Então, enquanto eu estiver aqui, eles vão ter que me aguentar. Não tenho que me indispor com outros casais enquanto tenho meu foco aqui, eles me odeiam”, desabafou a influenciadora.

Confira:

Ana Paula fala com aliados sobre embates com outros casais



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/zJglWaIVnp — Power Couple Brasil (@powercouple) May 31, 2025

Em seguida, foi comentado que, aparentemente, os rivais estão chamando Eike de “Xuxa”, se referindo ao passado do ator ao lado da Rainha dos Baixinhos. Revoltada, Nat aconselhou como o marido deve iniciar o discurso em uma próxima oportunidade: “Alguém se chama Xuxa na casa? Porque o meu nome não é esse. Tem que começar falando isso”.

Além de concordar, Ana adicionou: “Eike, bota para ‘lascar’. Não tenha dó, porque eles estão todas as noites martelando”. Antony entrou na onda e brincou: “Estão se achando”.

Veja:

Ana Paula recomenda que Eike se atente e se posicione com casais que já teve embate direto 👁️



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/JuZi5MgJF2 — Power Couple Brasil (@powercouple) May 31, 2025

Perdendo a paciência, Ana confessou que, até o último Quebra-Power, ela estava pisando em ovos, com medo da própria reação ao se comunicar com Carol e Radamés. Mas, a partir de então, mudou de vertente: “Virei a chave, vão me respeitar por bem ou por mal, porque eu não sou ‘muleka’. Estou muito paciente, ‘educadinha’. Não tenho mais pena e nunca vou esquecer o que fizeram comigo. [Eles] despertaram a fera que eu não queria que despertassem”.

A partir disso, a conversa foi só ladeira abaixo. A influenciadora confessou que teve uma boa primeira impressão de Carol e Radamés, mas logo mudou a opinião: “Achava que tinham classe, quando eu os vi pensei ‘que pessoal educado, sabem se vestir bem, falar’. Mas não respeitam e ficam julgando meu jeito de ser. Ela [Carol] vai aprender a me respeitar aqui, enquanto eu estiver [no game]”.

Empolgado com o discurso da esposa, Antony encorajou: “Boa, essa é a Ana Paula que eu quero. Bota para cima sem medo [...] estou contigo”. Confiante com sua nova postura em relação aos rivais, a influenciadora garantiu: “Não tiro mais o pé do acelerador, a minha chave foi virada no dia da [última] DR”.

Os quatro seguiram detonando o casal Furlan e Ana prometeu muito afronte no Quebra-Power desta segunda (1°). Além de falar tudo o que pensa, a influenciadora disse que ainda vai usar muito deboche para despertar a fúria dos rivais.

“[Quando a pergunta for] ‘quem é o casal mais planta da edição?’, [vou dizer] ‘hoje eu quero botar você aqui, vem’. Vai ser assim, agora eu vou ser a irônica. Casal abacaxi”.

Se liga:

Casais já pensam em discurso do próximo Quebra-Power



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/Al0x39ds8H — Power Couple Brasil (@powercouple) May 31, 2025

IMAGEM parece que a dinâmica de apontamentos vai render ainda mais confusão nesta segunda (1° ) e você não pode ficar de fora!

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

