'Fui moleque, assumo', diz Victor sobre calcinha de Nat pendurada na porta da Mansão | Power Couple

"Posso te dar um conselho: você já avisou a Nat que foi tu que botou a calcinha lá?", aconselhou Radamés à Victor ao entrar no quarto, dizendo que ouviu a conversa na cozinha sobre a calcinha de Nat deixada na porta da Mansão. Victor então foi ao entro do casal Nat e Eike, assumiu ter feito aquilo e disse que vacilou: "Fui moleque, assumo". O casal disse que isso expôs Nat, e Eike disparou: "Eu sabia que tinha sido você, é sua cara fazer isso".



