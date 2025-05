‘Infantil, vingativa e baixa’, desabafa Cris sobre atitude de Dhomini Em conversa com Ana Paula, a esposa de Kadu comentou que os aliados do comunicador fecham os olhos para as atitudes agressivas dele Novidades|Do R7 31/05/2025 - 13h31 (Atualizado em 31/05/2025 - 13h34 ) twitter

Qual sua opinião sobre a confusão? Reprodução/PlayPlus

Tem assunto mal resolvido que continua em alta pelos corredores da Mansão. Após a nova divisão dos quartos feita pelo Casal Power na madrugada da sexta (30), Kadu e Dhomini protagonizaram um embate caloroso e na manhã deste sábado (31), Cris aproveitou uma conversa com Ana Paula para contar sua versão da história que deu o que falar no Power Couple.

Ao designar o ator e a influenciadora fitness para o quarto melancia, que não tem banheiro, o comunicador e a corretora causaram uma rachadura na amizade dos casais que, até então, era bem próxima. Se sentindo traído pelos amigos, Kadu confrontou Dhomini e os dois quase partiram para cima um do outro.

Além desse embate, diversos outros estão à tona no reality e, após receber mais um apontamento de Carol na quinta votação da temporada, Ana Paula guardou a mágoa e resolveu desabafar com Cris dois dias depois.

“Ela faz coisas que me deixam perplexa [...] é uma pessoa que não tem argumento”, confessou a influenciadora, se referindo ao argumento utilizado pela judoca na hora de votar nela. Além disso, Ana perguntou a opinião da musa fitness sobre o ocorrido.

Confira:

Ana Paula diz que "Carol é uma pessoa sem argumentos". Concordam?



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos ⚡ pic.twitter.com/hWtJ7PYaGp — Power Couple Brasil (@powercouple) May 31, 2025

Aproveitando a oportunidade, Cris ainda questionou a influenciadora sobre a treta dos quartos. Para não condenar o comunicador, Ana julgou a atitude dos seus rivais, que apoiaram o ator no momento da briga: “Eu não gostei da forma que o Kadu foi inflamado, por isso ele agiu daquele jeito”.

Tentando explicar o seu ponto, Cris confessou que ela e o marido não ficaram chateados porque o cômodo não é uma suíte, mas sim pela falta de consideração que ela esperava de Adriana e Dhomini: “Não foi pelo quarto, foi pela amizade que a gente tinha”.

Veja:

"Eu não gostei do jeito que o Kadu foi inflamado", diz Ana Paula sobre situação do banheiro...



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos ⚡ pic.twitter.com/lRtZ20lqr5 — Power Couple Brasil (@powercouple) May 31, 2025

Na argumentação, Cris fez questão de garantir que ela e Kadu estão dispostos a dormir onde for necessário, já que eles estão na competição assim como todos os casais, independente de serem mais velhos. “A gente veio aqui para isso. Esse negócio de idade eu acho ridículo, todo mundo é igual”.

Além disso, ela pontuou que a mágoa veio da surpresa, já que, considerado a relação que tinham com o atual Casal Power, eles deveriam ter se comunicado antes, avisando que os tirariam de uma suíte.

Mesmo assim, Ana insistiu sobre a reação do ator: “Não era para ele ter explodido daquele jeito”. Com isso, a musa fitness disparou: “Mas você está vendo o erro do Kadu e o do Dhomini, não? Eu acho que vocês passam pano em coisas erradas só porque são amigos [dele]. Não é bem assim, quando a pessoa está errada, tem que falar”.

Olha só:

"Você vê o erro do Kadu mas o do Dhomini não", diz Cris sobre Ana Paula "defender" o empresário...



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos ⚡ pic.twitter.com/6at3BQRNwc — Power Couple Brasil (@powercouple) May 31, 2025

Na conversa, a musa fitness mostrou para a influenciadora que, apesar de ela criticar as posturas de Carol, se mantém ao lado do comunicador, que também erra no game.

Segundo Cris, Ana e os aliados dela “passam a mão” na cabeça de Dhomini quando ele reage de forma agressiva e detonou a atitude do empresário na escolha dos dormitórios: “Infantil, vingativa e baixa”.

Além disso, ela relembrou a fala do comunicador quando ele disse que o prêmio do Power Couple foi “entregue” a Ana e Antony na terceira votação do programa, e aconselhou a influenciadora a tomar cuidado com uma possível aproximação por interesse da parte de Dhomini. “Ele já foi campeão de um reality show, sabe o que está fazendo”.

Ana negou a acusação e reiterou a Cris que, da mesma forma que sente carinho pelo empresário e pela corretora, sente por ela Kadu. Consciente do cenário atual da competição, a musa fitness refletiu: “A gente tem que pensar que aqui dentro não temos amigos, estamos nos conhecendo”.

Mesmo assim, o papo acabou bem e ambas prometeram sigilo perante ao que foi falado.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

