'Ficaram fazendo pouco caso do nosso churrasco', conta Ana Paula sobre adversários | Power Couple

Na tarde desta quarta-feira (4), Dhomini voltou a pilotar a churrasqueira da Mansão Power em mais um almoço na brasa para os casais. Porém, diferente das semanas anteriores, os adversários do empresário resolveram não participar da refeição coletiva; postura que incomodou Ana Paula. “Ficaram fazendo pouco caso do nosso churrasco”, contou ela em tom de revolta. A influenciadora também afirmou que não oferecerá mais nada aos adversários. “É tão mais forte que a gente ser generoso”, observou Eike. “Tem hora que cansa”, rebateu Ana Paula. “São muito mesquinhos”, acrescentou.



