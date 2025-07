Cris e Kadu Moliterno relembram momentos inesquecíveis no Power Couple: ‘Mais uma grande aventura’ Em conversa com o site oficial, a atleta fitness e o ator mandaram a real sobre o que viveram no game e ainda revelaram se encarariam A Fazenda Entrevistas|João Pedro Gadelha, do site oficial 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 ) twitter

Você torceu por eles no reality? Reprodução/Instagram

Juntando a bagagem nas competições fitness e a experiência com as câmeras em novelas de sucesso, Cris e Kadu Moliterno embarcaram no Power Couple Brasil 7 e se destacaram em meio ao elenco explosivo da temporada pela força e superação do casal no game. Por pouco, eles não conseguiram chegar no top 5 do reality e foram eliminados na nona DR.

Gratos pela trajetória que construíram na Mansão, mas com um gostinho de “quero mais”, a atleta fitness e o ator deram uma entrevista exclusiva ao site oficial e soltaram o verbo sobre a participação deles no programa, possibilidade de repescagem, sonhos e planos profissionais, e até comentaram qual é a chance de encararem A Fazenda.

Apesar das experiências nos palcos de fisiculturismo, Cris tinha como meta pessoal mergulhar no mundo do entretenimento e viu no programa a oportunidade perfeita para isso. “Foi a realização de um sonho, sou apaixonada por reality e sempre quis participar de um. Viver isso ao lado do meu marido, então, foi incrível. A disciplina e autocontrole do meu dia a dia nos treinos me ajudaram a ir bem nas provas e até barata eu comi”, desabafou a influenciadora.

Quando se trata de vivências na TV, Kadu conta com 55 anos de carreira e, mesmo assim, nada o preparou para o que ele encarou na Mansão. Sobre ter topado essa ideia ao lado da amada, ele confessou: “Foi mais uma grande aventura. Apesar de ter vivido cenas radicais na minha trajetória, o Power Couple foi especial, desafios que enfrentei com garra e sem medo, acredito que fui ao limite e me superei. Jamais esquecerei”.

Eternos aprendizes

Desde o início da competição, o casal conquistou os participantes com uma personalidade amigável e construiu boas relações com quase todos. Contudo, os embates foram inevitáveis e eles chegaram a protagonizar momentos de altas tensões no game. Após todos os altos e baixos, ambos concordaram quanto as duplas que pretendem levar para além da Mansão:

“Rayanne e Victor, Carol e Radamés, Gi e Eros, Bia e Gui, Nat e Eike, Tali e Rafa, Silvia e André, Gretchen e Esdras”. Já os contatos que preferem deixar em Itapecerica da Serra, a atleta fitness foi certeira e explicou: “[Adriana e] Dhomini e [Emilyn e] Everton. Mas, porque temos comportamentos sob pressão com valores muito diferentes, nada pessoal ou contra”.

Nos quase dois meses que passaram confinados, eles viveram momentos inesquecíveis e, para Kadu, a volta da DR seguida do seu aniversário de 73 anos ficou marcada para sempre. “Achei que teria sido algo mágico somente para mim e para Cris, mas ver todos os casais comemorando o nosso retorno e o meu aniversário foi especial. Nunca haviam juntado uma casa dividida [em reality]”, desabafou o ator.

Mesmo com um acervo de memórias boas, o casal confessou que, se pudesse voltar no tempo, agiria diferente no game. “Não teria ficado tão vulnerável e confiado que poderia existir uma amizade com Adriana e Dhomini, como acreditei e me decepcionei”, observou a influenciadora fitness. Já o ator, considerou seu desempenho como competidor: “Teria sido mais jogador dentro da nossa verdade e coerência”.

Diante disso, ao falarem sobre uma suposta repescagem, eles sabem exatamente como encarar o programa. “Com uma visão mais clara, objetiva e intencional de jogo”, explicou Kadu. Cris, por sua vez, mostrou que continua com sangue nos olhos: “Argumentaria e me posicionaria em todas as oportunidades que tivesse e não deixaria passar nenhum embate. Eu seria o que fui, mas elevado ao cubo”.

Por enquanto, o casal segue acompanhando o reality, agora, do outro lado da tela. Cheios de expetativas para a reta final, eles comentaram o que esperam da competição daqui para frente. “Que os participantes que jogam com verdade e coerência, sem experiência em reality, sejam sempre reconhecidos e nunca comparados com os que já viveram [algum programa de confinamento]”, disparou a atleta fitness.

O ator, por outro lado, levou em consideração o histórico competitivo da temporada e ainda deixou sua torcida às duplas que se aliou no game: “Que vença o melhor para o público, e espero, pela coerência de jogo desde o início, [que seja] Carol e Radamés ou nossos amigos de antes do reality, Ray e Victor”.

Com a nova bagagem que carregam após a participação no programa, eles revelaram se encarariam, cada um por si, o fogo no feno de A Fazenda e as repostas foram para lados opostos. Animada com a ideia, Cris garantiu que já está com a mala pronta:

“Adoraria! Sozinha, eu não precisaria me conter tanto. No Power, pensei muito no meu esposo, cuidar do bem-estar dele era minha prioridade. Gostaria de viver novamente essa experiência, agora sabendo como lidar com as situações que surgem no reality. Daria meu sangue para vencer e me superar todos os dias dentro do jogo”.

Kadu, entretanto, confessou que já bateu sua cota de confinamento: “[O programa] foi uma experiência única e especial justamente por ser de casais e eu poder realizar o sonho da minha esposa. O que vivemos, para mim, foi o suficiente”. Mesmo assim, ele deixou seu apoio à amada em mais um sonho: “Mas, eu seria o torcedor número 1 dela aqui fora, caso ela entrasse”.

Seguindo os melhores caminhos

Com as metas de vida na ponta da língua, o casal já tinha um destino preparado para o grande prêmio da competição, caso ganhassem: “Investimento para um futuro sem dificuldades e mais seguro, ajudaria a família e terminaria nossa casa”. Além disso, a carreira de cada um também receberia um incentivo financeiro.

Aos poucos, as coisas vão voltando ao normal na rotina dos dois. Cris abriu o coração sobre como está sendo lidar com a repercussão do reality aqui fora.

“Ainda estamos nos adaptando à vida real. É muito especial saber que temos uma torcida e pessoas que me seguem além da minha carreira de atleta. Agora, falamos com a família brasileira e isso é mágico”. Kadu concordou e reiterou sobre o programa: “É diferente de tudo que já havia vivido”.

Enquanto isso, a influenciadora e o ator adiantaram o que os fãs podem esperar deles a partir de então. “Muito conteúdo novo trazendo minha experiência e aprendizado no Power, conexão com o nosso público e [novos] projetos comerciais no mundo fitness, motivacionais e para inspirar pessoas”, prometeu Cris.

Cheio de gratidão, Kadu se empolgou ao anunciar uma novidade: “Vamos estar mais presentes nas redes [sociais]. Gostaria muito de encontrar com quem torceu por nós quando eu estiver no teatro. Também estou retornando os projetos com uma carreira internacional, agora como diretor e interprete”.

Team #Kaduanne vive!

Por fim, eles aproveitaram para fazer agradecimentos especiais. “Gratidão a todos que entenderam e gostaram do nosso jeito e torceram. Foi uma experiência inesquecível. Grata à nossa família, amigos e equipe, à emissora e todo time Power Couple. Obrigada por confiarem em nós e também pela oportunidade e melhor experiência da minha vida até então”, desabafou Cris.

Kadu reforçou as palavras da amada e mandou uma mensagem cheia de emoção para o público: “[Gostaria de] agradecer, principalmente, à nossa torcida ‘Kaduanne’, imbatíveis, e todos que torcem e caminham comigo ao longo da minha carreira. O artista só consegue viver da arte quando há o público e o meu caminha forte comigo. Seguimos juntos na vida”.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Força e superação! Relembre a trajetória de Cris e Kadu no Power Couple:

share Cris e Kadu se despediram do Power Couple Brasil na segunda vez em que caíram na DR! Apesar disso, se mostraram bons de jogo, chegando ao Top 7 da temporada e arrebentando nas provas. Eles não fugiram das rivalidades e não tiveram medo de recalcular a rota. Relembre momentos do casal!