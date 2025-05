Fran e Júnior avaliam participação no Power Couple e mandam recado: ‘Tudo sempre termina bem!’ Em entrevista ao site oficial, o casal também falou sobre planos e possível participação em A Fazenda Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 28/05/2025 - 14h31 (Atualizado em 28/05/2025 - 14h31 ) twitter

Eles esbanjaram sintonia no programa da RECORD Reprodução/Instagram

Fran Piaia e Júnior criaram uma conexão imediata com o público do Power Couple Brasil, por meio do carisma de ambos e do apelido carinhoso do casal, ‘Bilus’. Eles se jogaram no game, vivendo todas as possibilidades, mas acabaram saindo antes do que esperavam. Em entrevista para o site oficial, repercutiram o jogo, falaram sobre planos e ainda revelaram se aceitariam convite para A Fazenda.

Quase uma semana após a eliminação, o casal avalia a passagem pelo programa sem mudar de opinião: “Ainda não vimos tudo, mas, continuo com a mesma imagem de dentro da casa. O que notei foi que as pessoas aqui de fora estão com uma visão ‘diferente’, talvez por não estarem inteiradas com todas as informações. Os pontos que levantávamos não são conhecidos e isso não nos dava força nos argumentos”, pontuaram.

Ao contrário da esposa, Júnior não estava acostumado com realities e televisão, mas acabou se apaixonando pelo programa e lamentou a saída precoce: “Eu fiquei muito sentido em sair, queria muito seguir no jogo, fazer as provas, proteger meus companheiros que ficaram na casa. Eu vivo muito os meus momentos e fico para baixo quando o resultado não me agrada”.

O casal entrou no reality com o sonho de conquistar o prêmio para comprar uma casa própria, ajudar parentes próximos e oferecer momentos agradáveis a quem amam. Fran contou na Live do Eliminado que não está ansiosa por uma provável repescagem, mas o marido, sim.

‌



Questionados sobre possível convite para a próxima temporada de A Fazenda, Júnior soltou: “Senti na pele o quanto é difícil um reality. Ansiedade, medo, impulsão e outros sentimentos, tudo sendo vivido em um curto período de tempo. Embora seja algo para poucos, eu encaro, sim!”

O casal conquistou uma legião de fãs na internet, e mandou recadinho especial para o público do programa: “A todos que nos apoiaram, um beijo! Sentir o carinho e boas energias das torcidas é fantástico. Para aqueles que não gostaram da gente, também o nosso agradecimento. Fiquem em paz, tudo sempre termina bem!”

‌



O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Bilus! Relembre a trajetória de Fran e Júnior no Power Couple

