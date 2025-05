Júnior assume que se preparou para embate com Dhomini, e Fran revela medo de Radamés: ‘Fiz xixi na toalha’ O casal participou da Live do Eliminado do Power Couple Brasil nesta sexta (23) Novidades|Do R7 23/05/2025 - 13h57 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eles soltaram revelações importantes no bate-papo Reprodução/Instagram

O casal Bilu marcou presença na Live do Eliminado desta sexta (23) no Selfie Service. Sem fugir das perguntas de Lucas Selfie, Fran e Júnior relembraram as tretas do Power Couple Brasil e precisaram se posicionar sobre os grandes embates do jogo. Eles também fizeram revelações bombásticas sobre Dhomini e Radamés. Se liga!

Os Bilus foram recebidos com uma piada da plateia de Selfie. Segundo os convidados, os filhos do Mr. Catra se juntaram para fazer um mutirão de votos, por isso Silvia e André permaneceram. O apresentador quis saber se Fran e Júnior imaginavam que serial eliminados, e ela apontou: “Certeza absoluta, não tinha, mas ele [André] não entregava nada. O que vai agregar esse casal lá dentro?”.

A bomba recente da desistência de Gretchen e Esdras também foi pauta no bate-papo. Segundo Júnior, era previsível: “Ela já tinha dado a entender que ia sair na primeira vez, e tomou um chacoalhão”. Fran concordou: “Fiz reality há 16 anos, cheguei lá [na Mansão] e era tudo diferente, surtei”, disse, revelando que pensou em desistir nos primeiros dias, mas o marido não quis.

Selfie quis saber se o casal se sentia intimidado pela presença de Gretchen. Júnior disse que nunca teve medo de enfrentar a cantora, e a esposa contou que a sogra se inspira na Rainha do Rebolado. Mesmo assim, a influenciadora ponderou: “A Gretchen chega a ser uma entidade. Ter ela como amiga é muito melhor do que inimiga, o clima já era muito pesado”.

‌



Se estou no jogo, tudo o que o inimigo me dá de arma vou usar contra (Fran Piaia)

O papo mudou de foco para Carol e Radamés. Selfie relembrou que Fran citou o ex da judoca em uma votação, e ela se explicou: “Se a questão do ex fosse um problema para o Radamés, ela não deveria contar na TV. Se estou no jogo, tudo o que o inimigo me dá de arma vou usar contra”, soltou.

Para a influenciadora, Carol usou o tema do relacionamento abusivo como estratégia: “Eu tenho uma história horrorosa, poderia abrir a boca também”. O marido concordou sobre a possível vitimização: “Não consigo pagar tratamento dentário para minha mãe”.

‌



Selfie mostrou a volta dos casais salvos da DR, e os Bilus ficaram com raiva da reação de André. Júnior disse que queria jogar o sapato nas costas do rival, e Fran zombou: “Vou capar ele!”

Nesse momento, Júnior fez uma revelação inesperada: “Me preparava para ter um embate com o Dhomini”. Segundo o engenheiro, o comunicador não falava com ele no início do jogo, e sempre ia muito bem nas provas. Aproveitando o assunto, Selfie mostrou vídeo da treta entre Dhomini e Carol na votação. “Não acho que ele voaria no pescoço dela. Achei que ele ia infartar”, opinou Fran.

‌



Júnior fez uma comparação extrema: “Se ela dá uma paulada na cabeça da mãe de alguém e tenha matado, a justificativa e a explosão da pessoa é coerente”, citou, tentando explicar que reação de Dhomini contra a judoca foi mais pesada do que deveria. Para Fran, se uma pessoa tem ranço de outra, é difícil até se compadecer com a situação complicada do rival.

Selfie explicou que grande parte do público achou desproporcional a reação do Dhomini na treta, e eles não viram os dois lados. “A gente tá cego nisso aí de que ela provoca, mas não justifica o que ele fez. O Radamés naquele momento falou, vem, solta ele, ia acontecer uma tragédia, ia acabar o programa”, opinou Fran.

A influenciadora também argumentou com revelação chocante: “Eu fiz xixi na toalha”, disse, explicando que teve medo de encarar Radamés na hora de ir para o banheiro sozinha. Fran falou que o marido não acorda durante a noite, e para evitar confronto com o esportista, enrolava a toalha e fazia xixi nela, no outro dia, lavava tudo.

O apresentador perguntou se o casal está animado para uma possível repescagem: “Se fosse voltar, não faria diferente. A gente acha que está certo. [...] Não gostaria de voltar na repescagem”, disse Fran. Já Júnior, voltaria, pois adorou a experiência. Selfie brincou, alegando que o bilu pode aparecer em A Fazenda 17. Será?

Reveja:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Bilus! Relembre a trajetória de Fran e Júnior no Power Couple:

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O casal 'Bilu' deu adeus ao Power Couple Brasil! Fran e Júnior conquistaram o público com bom humor e fizeram história no reality com o bicampeonato na Provas dos Casais. A dupla também fez amigos e nunca fugiu dos embates. Relembre a passagem deles no programa!