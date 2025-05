Após debate, Dhomini se revolta com Carol e precisa ser contido por casais | Power Couple

O clima tenso se iniciou com o voto de Nat e Eike. O casal trouxe à tona novamente o que haviam falado no Quebra Power de domingo (18), sobre a agressividade de Carol e Radamés. Sabendo da história, Adriana pediu a palavra e começou a falar sobre o assunto. Carol tentou interromper a participante e isso foi o estopim para que Dhomini perdesse a cabeça. O empresário teve que ser contido pelos outros participantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!