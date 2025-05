'Frente a frente, ele não faz nada', diz Fran sobre postura de André no jogo | Live do Eliminado

Durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado desta sexta-feira (23), com Francine e Júnior, o casal recém-eliminado do Power Couple compartilhou suas impressões sobre o jogo e a postura de Silvia e André no reality show. “A gente achava que ele não entregava nada”, comentou a influenciadora sobre o motorista executivo. “Ela soma muito e ele não soma nada”, pontuou o engenheiro. Depois, Fran ainda alfinetou o ex-adversário. “Frente a frente, ele não faz nada”, disparou ela a respeito de André.



