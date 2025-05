Início de uma rivalidade

Gretchen e Esdras se davam bem com todos os participantes, até que a dançarina ouviu Talira dizer que "só ficaram os bons" durante uma atividade premiada. A Rainha do Bumbum já tinha sido eliminada do desafio, e levou a frase para o coração. No dia seguinte, Tali e Rafa foram alvos de todas as respostas negativas de Gretchen e Esdras no Quebra-Power

Reprodução/PlayPlus