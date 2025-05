Fran opina sobre desistência de Gretchen: 'Lá era difícil para ela' | Live do Eliminado

Na tarde desta sexta-feira (23), durante o Especial Live do Eliminado, Francine e Júnior compartilharam com o apresentador Lucas Selfie suas opiniões sobre a desistência de Gretchen e Esdras do reality show. “Lá era difícil para ela”, destacou a influenciadora a respeito da convivência da artista com os outros participantes. Depois, Fran revelou que também pensou em desistir no início do confinamento. Júnior ainda pontuou que eles nunca tiveram medo de Gretchen. “Ela tinha um carinho pela gente”, relembrou a influenciadora. Por fim, eles discordaram sobre a artista ter ou não uma postura de liderança dentro da Mansão Power.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.