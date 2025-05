Quebra-Power

Durante as dinâmicas, Fran e Júnior não poupavam a língua de chicote! No Quebra-Power sobre 'jogo sujo', foram apontados por Silvia e André devido a um comentário de Fran sobre Carol falar do ex na Sala de Espera com as mulheres. A influenciadora também foi apontada pela judoca e por Radamés, mas não ficou calada. Fran rebateu Silvia alegando que a produtora de eventos era 'submissa' e o motorista não fazia nada na Mansão. Já para Carol, alertou: "Eu vou fazer o que eu achar que é certo. Se vocês acham que está errado, é problema de vocês".

Reprodução/PlayPlus