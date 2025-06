Bia Valente e Gui Seta comentam passagem pelo Power Couple e agradecem aos fãs: ‘Fizeram tudo valer a pena’ Em entrevista ao site oficial, o casal comentou detalhes sobre a participação no reality, projetos futuros e muito mais; confira! Entrevistas|João Pedro Gadelha, do site oficial 04/06/2025 - 22h34 (Atualizado em 04/06/2025 - 22h36 ) twitter

Você torceu pelo casal no reality? Reprodução/Instagram

Casal mais jovem do elenco explosivo do Power Couple Brasil 7, Bia Valente e Gui Seta se conheceram durante a faculdade e estão juntos desde 2022. Marcando a história de amor, os dois embarcaram na aventura do reality de casais da RECORD e, apesar das boas relações que cultivaram na Mansão, foram eliminados na quinta DR da temporada.

A estudante e o ator deram adeus à competição pouco antes de completarem um mês confinados e a resposta que receberam do público mostrou aos dois uma visão mais ampliada do jogo. Em entrevista exclusiva ao site oficial, o casal comentou detalhes da experiência que viveu no reality, revelou como está lidando com a repercussão do programa, se encarariam uma repescagem e até mesmo A Fazenda; se liga!

Apesar da experiência que Gui já tinha na TV com as novelas que atuou, Bia nunca havia lidado com as câmeras e estreou na mídia quando topou se jogar no game com o “mozão”. Sobre a experiência, ela desabafou: “Estava bem nervosa com a possibilidade de não conseguir me soltar, mas dentro da casa a gente até esquecia que as câmeras estavam ali, tudo foi se tornando algo muito natural e divertido”.

Provando que a competição é única, o ator confessou sobre ter vivido o Power Couple com a amada: “Foi incrível embarcar nessa aventura ao lado da Bia. Por mais que eu já estivesse acostumado com as câmeras, reality é algo totalmente diferente de tudo que já participei.”

Rota recalculada

No programa, o casal teve um grupo de amigos bem definido e não hesitou em deixar claro que jogavam de um lado. Apesar de não cultivarem embates, eles estavam sempre em alerta e chegaram a protagonizar discussões calorosas com o casal Furlan antes de serem eliminados.

Por isso, Bia e Gui têm na ponta da língua os competidores que querem manter a relação e os que vão deixar na Mansão: “Com toda certeza, queremos levar para a vida Nat e Eike, Gretchen e Esdras, Ana Paula e Antony, Fran e ‘Bilu’ e Cris e Kadu. Não pretendemos manter contato com Silvia e André, e Carol e Radamés”.

Falando em competição, a estudante e o ator perceberam, com o resultado da DR, o que poderiam ter feito de diferente para continuar no game: “Se pudéssemos voltar no tempo, teríamos iniciado os embates mais cedo”.

Então, quando se trata de repescagem, eles se mostraram mais preparados e confessaram como agiriam em caso de uma nova chance no reality “Voltaríamos com tudo nas provas, como sempre fizemos, e nos posicionando mais”.

Mesmo assim, a sensação de que poderiam ter agido diferente não os impediu de manter a esperança no que está por vir no programa: “Esperamos que seja uma competição justa, divertida e que continue gerando entretenimento. Agora que estamos aqui fora, vamos poder nos divertir assistindo e observar o jogo de uma maneira diferente”.

Considerando a bagagem que agora carregam pela experiência vivida, Bia e Gui confessaram se voltariam para Itapecerica da Serra, mas dessa vez, como peões do A Fazenda: “Neste momento, é muito cedo para ter total certeza. Ainda estamos processando tudo o que aconteceu e vivendo o pós-reality. Mas seria algo a se pensar com carinho”.

Colhendo os frutos

Pensando no futuro, Bia e Gui também revelaram o que fariam com o valor do saldo total acumulado, caso fossem o casal campeão do programa: “Investiríamos uma parte do valor com o objetivo de realizarmos alguns sonhos, como morar juntos, e também ajudaríamos nossas famílias”.

Mostrando que o verdadeiro prêmio está nos frutos coletados após o confinamento, a estudante e o ator desabafaram sobre como estão lidando com a repercussão do reality aqui fora.

“Estamos recebendo muitas mensagens de carinho e amor do público que torceu por nós, e isso nos deixou muito felizes e com o coração cheio de orgulho da nossa trajetória. Também estamos aprendendo a lidar com alguns ‘haters’, o que é normal. Afinal, é muito difícil agradar a todos, ainda mais em um reality show”.

Garantindo que os fãs fiquem por dentro de tudo que está por vir na carreira dos dois, eles ainda deixaram um spoiler dos planos. “Estou explorando esse novo lado ‘blogueira’, perdendo a vergonha e me aproximando cada vez mais do público que conquistei com essa oportunidade”, contou Bia.

Já Gui, mirou no que sempre fez de melhor: “Estou investindo na minha carreira de ator, com muita vontade de participar de grandes projetos. Mas, também, buscando boas oportunidades como influenciador”.

#TeamGuiBia para sempre!

No final, o casal “paz e amor” não poderia deixar de mandar um recado especial para sua torcida: “Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que nos apoiaram e torceram pela gente durante toda a nossa trajetória. Vocês fizeram tudo valer a pena”.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

