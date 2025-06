Emilyn Marçal e Everton Neguinho revelam como encarariam uma repescagem no Power Couple: ‘Com sangue nos olhos’ Em conversa com o site oficial, o casal soltou o verbo sobre os competidores Entrevistas|João Pedro Gadelha, do site oficial 11/06/2025 - 22h32 (Atualizado em 11/06/2025 - 22h32 ) twitter

Curtiu a participação deles no reality? Reprodução/Instagram

Dos rodeios para o mundo, Emilyn Marçal e Everton Neguinho se conheceram em um evento de vaquejada e no ano seguinte oficializaram a relação na mesma festa. Apesar de o namoro ser recente, o amor é antigo e os dois provaram isso com a participação no Power Couple Brasil 7, que deu o que falar no programa.

Durante as seis semanas que passaram no reality, eles conseguiram virar a Mansão de cabeça para baixo por participarem de algumas das maiores tretas da temporada, mesmo que de forma indireta. Em uma entrevista exclusiva ao site oficial, o casal “hablou” sobre os competidores, revelou planos profissionais, fez confissões sobre repescagem, A Fazenda e muito mais!

A dentista e o apresentador nunca esconderam a vontade de competir e já começaram o programa causando. Contudo, acabaram caindo em uma DR de peso e, na votação recorde do público nesta temporada, eles perderam a disputa para Carol e Radamés, e Adriana e Dhomini.

Leitores de jogo assumidos, Emilyn e Everton se dedicaram a enxergar os competidores além do que eles se mostravam no dia a dia. Por isso, eles tiveram muitas percepções acerca dos outros casais e quando questionados sobre o próprio desempenho no reality, confessaram: “Nossa leitura de jogo foi muito válida”.

‌



Incendiando a competição

Envolvidos em diversas polêmicas, o casal conseguiu criar fortes vínculos de amizade e, consequentemente, de inimizade também. Quando os participantes que eles pretendem levar para além de Itapecerica da Serra, eles elencaram: “Adriana e Dhomni, Gretchen, Eike, Ana Paula, Gui e Bia e Fran e Júnior. O restante, não queremos [contato]”.

Apesar de sentirem que poderiam ser os próximos eliminados antes do resultado da sexta DR, a dentista e o apresentador mostraram que ainda teriam muito a oferecer na competição. Mesmo assim, reconheceram o que poderiam ter feito diferente na Mansão: “Brigaríamos mais”, brincaram.

‌



Quando o assunto foi uma possível repescagem, eles se animaram e garantiram que iriam causar ainda mais caos na competição: “[Voltaríamos] com sangue nos olhos. E faria um ‘leva e traz’ inverso, omitindo todas as informações reais, para confundir [os competidores]”.

Contudo, o que lhes resta agora são as expectativas para o que o game ainda tem a oferecer. Sobre isso, eles mandaram a real: “Esperamos que o Eike acorde [para a competição]; que o Dhomini não saia, porque o jogo vai ficar morno; e que a Carol seja desmascarada junto com o grupo dela”.

‌



Com essa experiência, eles conseguiram bagagem de sobra em realities e, quando questionados se voltariam para o confinamento, mas dessa vez, de forma individual em A Fazenda, a resposta estava na ponta da língua: “Com certeza”.

Na sola da bota!

Daqui em diante, o céu é o limite para o casal sonhador. No programa, eles comentaram que gostariam de ter morada na terra onde a sua história de amor começou. Por isso, o destino do grande prêmio do reality, caso ganhassem, não poderia ser diferente: “Compraríamos um sítio em Barretos (SP)”.

Lidando com os fãs de reality pela primeira vez, Emilyn e Everton contaram como está sendo encarar as opiniões dos telespectadores: “O público físico está sendo muito recíproco e carinhoso conosco. Nas redes sociais ainda está muito dividido. Mas estamos levando na boa, e não respondemos aos ‘haters’”.

Com a repercussão do programa, as portas estão se abrindo cada vez mais para o casal. Quanto aos projetos profissionais, eles revelaram o que os fãs podem esperar daqui para frente: “Muita interação e rodeios, a agenda triplicou. E alguns projetos e convites ligados à TV”.

No final, a dentista e o apresentador deixaram uma mensagem especial para sua torcida com direto até a reflexão: “Obrigado a todos pelo apoio e aos que não gostaram da nossa conduta, também agradecemos. Aqui fora, o jogo da vida é outro”.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

