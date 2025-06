Cris e Kadu, Nat e Eike, e Tali e Rafa estão na nona DR do Power Couple Um dos casais vai dar adeus ao reality nesta quinta (26); não perca! Novidades|Do R7 25/06/2025 - 23h56 (Atualizado em 25/06/2025 - 23h56 ) twitter

A reta final do Power Couple já está batendo na porta da Mansão, mas nem todos os casais vão chegar até lá. Nesta quarta (25), o sofá da sala sediou mais uma competição de bate-boca e a nona DR da temporada foi composta por Cris e Kadu, Nat e Eike e Tali e Rafa.

A votação para salvar um deles está aberta no R7.com e, agora, cabe a você tentar manter a sua dupla favorita na Mansão. Confira os detalhes de como eles foram parar nos temidos banquinhos.

Apesar do bom histórico nas Provas dos Casais da temporada, a produtora e o repórter tiveram o pior desempenho dessa vez e acabaram inaugurando a berlinda.

Empatados em último lugar no ranking dos saldos da semana, Adriana e Dhomini, e Cris e Kadu zeraram a carteira do ciclo após derrotas pesadas nas provas individuais.

O critério de desempate, então, foi o valor total acumulado por cada casal desde o início do programa. Por apenas R$ 5 mil de diferença, a atleta fitness e o ator levaram a pior, ocupando os lugares.

Chegou a hora da votação e o climão foi instaurado com sucesso no sofá da sala. Após os apontamentos cheios de alfinetadas e justificativas, Nat e Eike receberam três votos e fecharam a formação.

Apesar de já estarem nos banquinhos, Tali e Rafa contaram com as Esferas do Poder para movimentar o jogo. Com a vantagem verde em mãos, eles puderam escolher um casal para votar mais uma vez e beneficiaram os melhores amigos no reality.

O casal Furlan, então, aproveitou o presente e repetiu a indicação em nos pais da Pipa, que com isso acumularam quatro votos.

Chegou a sua vez de participar do game! Acesse o R7.com e não economize nos votos para tentar manter o seu casal favorito na competição.

A eliminação de um deles acontece nesta quinta (26) e você não pode ficar de fora.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

