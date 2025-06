Café com ódio! Rayanne e Victor batem boca com Nat e Eike após piada de Adriana O papo sobre ‘calcinha’ voltou a tona no Power Couple Brasil Novidades|Do R7 24/06/2025 - 14h10 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h10 ) twitter

De qual lado da história você está? Reprodução/PlayPlus

Se riscar um fósforo perto da Mansão do Power Couple Brasil, explode! Na manhã desta terça (24), Adriana foi a responsável por colocar lenha na fogueira da rivalidade entre Nat e Eike, e Rayanne e Victor. O café da manhã foi acompanhado de torta de climão.

Tudo começou com uma piadinha de Adriana, que revelou em voz alta que tinha esquecido uma calcinha no banheiro. Nat e Eike estavam tomando café na cozinha, e Victor estava sentado no sofá. A brincadeira da corretora faz referência à treta entre os atores, quando Pecoraro pendurou uma peça íntima de Nat na porta de entrada da Mansão.

Victor soltou: “Deu mole!” E a influenciadora questionou: “Está sendo irônico ou falando sério? Nunca sei”. A piada deu brecha para um bate-boca sobre o veto na Prova dos Casais, e o barraco rolou solto.

Uma treta puxou a outra: “O Eike não aceita receber voto, nem ser vetado”, disse Pecoraro. Enquanto o rival apontou combinação de votos do ator e Rayanne. Adriana chegou na conversa e disse: “Era para rir do lance da calcinha, na hora que vi o Victor no sofá, pensei, vou falar da minha calcinha. Era para vocês rirem, agora estamos no final, e lá fora vocês vão arrepender”.

Nat e Eike rebateram juntos: “Não vou me arrepender de nada!”

Veja:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Rayanne entrou na conversa e o bate-boca prosseguiu. Houve acusação de combinação de votos, e Eike jogou na cara dos rivais que agora eles estão comendo até o churrasco preparado por Dhomini, que o casal evitava quando teve briga com o comunicador.

Adriana também entrou no papo quando Victor falou da manipulação de alguns participantes no jogo. A corretora disse que Carol usa os aliados e não poupou críticas à adversária. A treta rendeu!

Assista:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

