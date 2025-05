Quem está na mira para a quarta formação da DR no Power Couple? Os grupos já estão traçando estratégias para colocar os adversários na berlinda Novidades|Do R7 21/05/2025 - 11h30 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As opções estão variadas nesta formação da DR Reprodução/PlayPlus

O dia oficial de colocar os planos em prática no Power Couple Brasil chegou! Nesta quarta (21), acontece a formação da DR, ao vivo, no programa. Os casais já estão com as opções de voto na ponta da língua, e a possibilidade de grupos inteiros mirarem em um só alvo é grande. Se liga!

Com o resultado da Prova das Mulheres e da Prova dos Homens, Silvia e André já estão praticamente na berlinda. O casal acumula o pior saldo da semana, apenas R$ 2 mil. A única chance de escaparem da DR é vencendo a Prova dos Casais e garantindo a imunidade. Caso não consigam o melhor resultado no desafio, vão encarar pela primeira vez o julgamento do público.

Por já estarem com a corda no pescoço, Carol aconselhou os amigos a traçarem uma estratégia: desistir da Prova dos Casais para sentarem no primeiro banquinho da DR. Dessa forma, Adriana e Dhomini poderiam herdar a segunda vaga da berlinda, pois estão em penúltimos no ranking de saldos da semana. O ‘calcanhar de Aquiles’ desse plano é o casal vencer o desafio e garantir a imunidade. Para saber se eles seguiram essa estratégia, você precisa acompanhar o programa desta quarta (21).

A última vaga da berlinda vem da votação cara a cara, que está bastante incerta. Apesar de fazer as pazes com Talira, Gretchen está tentando combinar votos com seus aliados para que a rival vá novamente para o julgamento do público. Segundo a dançarina, os fãs do reality podem eliminar a produtora por ela ter virado de costas na hora em que a Rainha do Rebolado estava se apresentando na Festa Uva.

‌



Mas a estratégia de Gretchen não foi amplamente aceita no grupo. O sexteto formado por Ana, Antony, Fran, Júnior, Nat e Eike, pretendem mirar em Carol e Radamés por conta da rivalidade declarada. De qualquer forma, nada impede que eles mudem o foco para unir forças.

Já o grupo dos esportistas, não combinou votos, mas bateu o martelo sobre votar para se salvarem. A judoca e o marido, assim como Tali, Rafa, Silvia e André, vão apontar as indicações de acordo com os primeiros votos da dinâmica. Por exemplo, caso Victor e Rayanne iniciem votando em Everton e Emilyn, é provável que eles acompanhem o casal para se safarem da berlinda.

‌



A imunidade da Prova dos Casais nunca esteve tão concorrida! Quem será que estará na próxima DR?

Veja algumas conversas sobre votos:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Exóticos e criativos! Conheça os apelidos do Power Couple Brasil:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O elenco do Power Couple Brasil dá o nome quando o assunto é criatividade! Seja para os amigos ou para os rivais, os participantes criam os apelidos mais inusitados e divertem o público do programa. Será que você vai adotar algum deles? Arte/R7