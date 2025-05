Gretchen reafirma foco em eliminar Tali do Power Couple: ‘Eu posso esquecer, mas o público não esquece!’ Na Sala de Espera, ao lado de Adriana e Cris, a Rainha do Bumbum soltou o verbo sobre a rival Novidades|Do R7 20/05/2025 - 16h35 (Atualizado em 20/05/2025 - 16h35 ) twitter

Aparentemente, o ranço pela produtora continua intacto Reprodução/PlayPlus

Esqueça o tratado de paz entre Gretchen e Talira, a rivalidade continua vivíssima no Power Couple Brasil! Longe da Mansão, enquanto aguardava conclusão da gravação da prova, a Rainha do Bumbum detonou a rival na Sala de Espera ao lado de Adriana e Cris.

“O meu objetivo agora é tirar eles do Casal Power, conversei com ela, falei tudo o que achava, a gente se desculpou, abraçou. Mas eu cheguei lá dentro e falei, Rafa, ficou tudo bem com sua mulher, mas independente de ficarmos bem, continuo votando em vocês”, disse Gretchen, alegando que a trégua foi mais pelo bom convívio na Mansão.

Adriana e Cris pensaram em casais que poderiam eliminar Tali em uma possível DR, e acreditam que Silvia e André não conseguiriam. Gretchen discordou, e aconselhou as amigas a enxergarem o jogo com o ‘olho do povo’. Mesmo assim, Adriana se recusou a aceitar que André permaneça em uma possível berlinda, e o chamou de mosca-morta. A cantoro rebateu: “A Talira, se for contar mosca-morta por mosca-morta, ela sai”.

Gretchen lembrou momento importante da Festa Uva: “Até por causa do que ela fez comigo. O meu público está lá assistindo. Ela virou de costas para mim, quando eu tava cantando. Isso pesa. [...] Eu posso esquecer, mas o público não esquece!”

‌



Confira um trecho da conversa:

"Se for contar mosca morta por mosca morta, a Talira sai", dispara Gretchen sobre quem pode sair na próxima DR. 👀



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💥 pic.twitter.com/I77pz3tZFL — Power Couple Brasil (@powercouple) May 20, 2025

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

