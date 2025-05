Ranço por Dhomini une André a Victor, mas distancia aliados no Power Couple Apesar de ter um grupo consolidado, atitudes do motorista estão incomodando os amigos Novidades|Do R7 20/05/2025 - 15h48 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Será que ele já percebeu as movimentações? Reprodução/PlayPlus

Há alguns dias, atitudes de André estão conflitando com o jogo de Carol, Radamés, Tali e Rafa. O motorista tem sido pauta de conversas dos aliados, e a recente aproximação com Victor Pecoraro, assim como o ranço por Dhomini, também renderam opiniões. Entenda!

Um desconforto entre Carol e André começou quando o motorista disse que Victor precisava decidir de qual lado ele estava no jogo. A judoca comparou o amigo a Antony, quando o oponente criticou as brincadeiras de Eros, querendo opinar nas estratégias de outra pessoa. André não curtiu o apontamento da amiga.

No depoimento, Carol citou: “Me preocupa se a casa começar a entender que as falas do André nos representam como se a gente fosse um grupo.”

Veja o momento:

Carol e Radamés discutem o jogo de Victor com Silvia e André #FestaPower pic.twitter.com/E3Og5ZQl7a — Power Couple Brasil (@powercouple) May 18, 2025

Após serem colocados para dormir no Quarto Perrengue por Adriana e Dhomini, o Casal Power da semana, Victor e Rayanne se aproximaram bastante de André, Silvia, Carol, Rada, Tali e Rafa. O motorista, que já estava com dores nas costas, também foi mantido na sala por mais um ciclo. Unidos pelo ranço, Victor e André passaram a detonar Dhomini em conversas.

‌



Na manhã desta terça (20), André participou de uma reunião no Quarto Jaca, e desceu a lenha em Dhomini: “Ele está se queimando total, manipulando”, opinou.

Assista:

🔥"Ele tá se queimando total, manipulando", dispara André sobre Dhomini.



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 👀 pic.twitter.com/2ozSMD5WNJ — Power Couple Brasil (@powercouple) May 20, 2025

Enquanto a conversa rolava por lá, Carol, Rada, Tali e Rafa conversavam sobre o amigo no Quarto Pêssego: “Contar [algo] para o Victor é contar para a casa inteira. E contar para o André, é contar para o Victor, esse que é o problema. Está virando uma ponte. Tem que tomar cuidado. E não é na maldade, a gente confia na Silvia, a Silvia confia no marido, o marido confia no Victor”, disse Pessina.

‌



Será que o sexteto está desmoronando?

Confira:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Carro quebrado e oficina sem luz! Esposas ativam o modo ‘mecânicas’ na quarta Prova das Mulheres:

Publicidade 1 / 16 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Para provar que são "pau para toda obra", as esposas testaram seus conhecimentos em equipamentos de carro na quarta Prova das Mulheres do Power Couple Brasil. Além de agilidade, as participantes precisaram de muito foco e senso de localização enquanto eram orientadas pelos maridos em uma corrida contra o tempo. Veja como elas se saíram