Rafa Brites se diverte com os comentários dos internautas: ‘Sou meio caótica mesmo’

Quem também amou a participação especial do pet? Reprodução/Instagram

Conquistando cada vez mais fãs, os apresentadores do Power Couple Brasil não cansam de entregar tudo na função. Ativos na web, Rafa Brites e Felipe Andreoli sempre compartilham detalhes da rotina de trabalho e também da vida em família com os internautas, provando que formam um casalzão em todos os aspectos.

Recentemente, a apresentadora aproveitou a repercussão do seu nome nas redes sociais e divulgou um vídeo reagindo a alguns comentários sobre ela e o marido no comando do reality de casais da RECORD. A postagem rendeu muitas risadas e mostrou um pouco mais do lado brincalhão da loira.

A apresentadora começou explicando que estava inativa no X (antigo Twitter), mas voltou para conferir o que está rolando por lá e se divertiu reagindo à criatividade dos internautas.

Estreia no comando de um reality, looks escolhidos para a função, desempenho frente às câmeras e até mesmo semelhança com a também apresentadora Fernanda Lima. Tudo isso foi respondido pela loira, que contou com a participação especial do novo pet da família, o Bolota, e do seu “mozão”.

‌



Andreoli aproveitou para reagir a um dos comentários que elogiava a performance da esposa na apresentação do programa. “Eu já sabia que ela ia mandar muito bem, ia arrasar”, confessou o apresentador.

Em outra mensagem, que envolvia a atuação do casalzão no reality, Rafa desabafou: “Eu choro quando tenho que chorar e tenho risadas que não consigo segurar. O Felipe segura [a postura] ali. Eu sou meio caótica mesmo no programa”.

‌



No final, a loira ainda mandou um recado para os internautas: “Gente, podem continuar mandando [os comentários]. Eu vou gostar de ler”. Além disso, ela reforçou a criatividade dos internautas na legenda que acompanhou o vídeo das reações.

Seus seguidores deixaram uma chuva de elogios e risadas na postagem. “Rafa sendo Rafa”, brincou uma fã. Outra elogiou a apresentação do casalzão: “Está arrasando, o programa só ganhou com vocês”. Teve, ainda, quem não poderia deixar de mencionar os looks: “Seu ‘stylist’ está ‘barbarizando’”.

‌



Assista na íntegra:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

