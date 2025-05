‘A partir de agora, quero que se lasquem’, desabafa Ana Paula sobre os rivais no Power Couple Em conversa no quarto, o casal “Blindados” imaginou os possíveis cenários da competição na formação da próxima DR Novidades|Do R7 20/05/2025 - 21h13 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h23 ) twitter

Você faz parte da torcida do casal? Reprodução/PlayPlus

A quarta DR do Power Couple Brasil está a caminho e as estratégias de jogo estão a todo o vapor entre os casais. Na noite desta terça (20), Ana Paula e Antony aproveitaram a privacidade do quarto uva para imaginar os próximos cenários da competição e determinar como irão agir caso a situação aperte para o lado deles.

Desde o início do reality, os “Blindados” estão vivendo a experiência por completo e quase participaram de todas as berlindas até agora. O casal também já acumulou a maior quantidade de votos da Mansão em uma votação e, além disso, segue cultivando os embates e rivalidades que construíram na competição. Então, estão sempre em alerta para o que pode dar errado no game.

Desenhando o cenário da próxima DR, Antony previu: “Se a Talira pegar imunidade e o ‘Bilu’ pegar pior tempo [na Prova dos Casais]? Nossa, vai ser lindo, as máscaras vão ficar no chão, tremendo. Todo mundo vai ter que se indispor e aí vamos ver quem vai ter peito de votar nos seus embates ou mirar só em um [casal]”.

Confira:

‌



Ana Paula e Antony já começaram as conversas sobre a próxima DR.



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos. 🔥 pic.twitter.com/MyFq0fwYPh — Power Couple Brasil (@powercouple) May 20, 2025

Temendo ser a mais votada novamente, como da última vez, Ana garantiu que vai mudar sua postura perante os oponentes caso isso aconteça. “A partir de agora, quero que se ‘lasquem’. Vai ser desse jeito, chega de ‘educaçãozinha’, que vocês não merecem nada meu. Se a gente tiver cinco votos de novo, é a maior covardia que estão fazendo com a gente”.

Além de concordar com a esposa, o modelo garantiu que a apoia na decisão de mudar a forma como trata os adversários.

‌



Se liga:

Parece que Ana Paula está perdendo a paciência com os votos. 👀



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos. 🔥 pic.twitter.com/VfYrOddkI6 — Power Couple Brasil (@powercouple) May 20, 2025

O casal também deixou claro que, independente do que acontecer entre os participantes, a decisão do público é o que mais vale na competição. “Respeitamos muito, sempre”.

‌



“É fazer o que tem que ser feito, com transparência. Nós somos verdadeiros, a gente fala mesmo e não fica ‘puxando o saco’ de quem está com as Esferas [do Poder]”, disparou a influenciadora.

Quanto à mudança de comportamento dos participantes com o casal que detém a posse da ventagem, Antony observou: “Está visível, tudo é Kadu e Cris agora, porque têm as Esferas. E antes, quem ficava falando com eles era a gente, dando moral. Agora, todo mundo é amigo deles”.

“Isso é a maior falsidade que tem, se aproximar de alguém por interesse. É nítido porque não é por gostar”, adicionou Ana.

Eita, parece que a Mansão está prestes a incendiar novamente e você não pode ficar de fora!

Veja na íntegra:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

