Sobe o som! Ouça os conteúdos digitais do Power Couple no Spotify Live do Eliminado e PowerCast estão disponíveis na plataforma de áudio Novidades|Do R7 20/05/2025 - 11h16 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aproveite a novidade e divirta-se com os conteúdos Edu Moraes/RECORD

Quer ficar por dentro das novidades do Power Couple Brasil de uma forma bem simples? Acesse a playlist do reality no Spotify e escute todos os conteúdos digitais do programa. A Live do Eliminado e o PowerCast já estão disponíveis por lá. Agora você pode ouvir enquanto treina, a caminho do trabalho, antes de dormir, onde e quando quiser!

Sob o comando de Lucas Selfie, o bate-papo com Gi Menezes e Diego Superbi, e Gi Prado e Eros já estão no ar. Além da conversa com os eliminados, você também pode ouvir os primeiros episódios do podcast. Todos os conteúdos digitais estarão disponíveis no Spotify.

Se liga!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Banho de pó, apelidos e barraco: veja os melhores momentos do Quebra-Power

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Tem combustível melhor para treta do que sujar os inimigos? O Quebra-Power ferveu no domingo (18), com direito a supertreta, acusações, apelidos inusitados, rivalidades afloradas e até aperto de mãos entre adversárias. Veja os melhores momentos da dinâmica no Power Couple Brasil!